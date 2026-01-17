Газета
В Иране в ходе протестов сожгли более 50 мечетей

Ведомости

На протяжении нескольких дней протестов в Иране подожгли свыше 50 мечетей и 180 машин скорой помощи, пишет ТАСС со ссылкой на данные посольства Ирана в России.

В Тегеране подверглись поджогам 26 банков и 25 мечетей, в общей сложности по всей стране атакам и поджогам подверглись 53 мечети.

По данным посольства, были случаи расправы над ранеными. Группа людей вызвалась доставить 11 раненых в больницу, позже все 11 человек были обнаружены убитыми с огнестрельными ранениями в голову.

Масштабные протесты в Иране начались в конце декабря, в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позже акции охватили все провинции республики. 13 января CBS News сообщил, что в результате масштабных протестов по всему Ирану могли погибнуть от 12 000 до 20 000 человек. Силовые структуры Ирана арестовали 3000 человек за участие в беспорядках.

