Tasnim: в Иране арестовали 3000 человек за участие в беспорядках
Силовые структуры Ирана арестовали 3000 человек за участие в беспорядках, сообщило агентство Tasnim.
Согласно материалу, они являются членами террористических группировок.
13 января CBS News со ссылкой на два источника сообщил, что в результате масштабных протестов по всему Ирану могли погибнуть от 12 000 до 20 000 человек. Собеседник телеканала передает, что иранские силы безопасности посещают многочисленные частные больницы по всему Тегерану и «угрожают персоналу, чтобы те выдали имена и адреса проходящих лечение после протестов».
Масштабные протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Они стартовали с главного базара Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позже акции охватили все провинции республики. На фоне этого президент США Дональд Трамп пообещал оказать помощь протестующим.