Tasnim: в Иране арестовали 3000 человек за участие в беспорядках

13 января CBS News со ссылкой на два источника сообщил, что в результате масштабных протестов по всему Ирану могли погибнуть от 12 000 до 20 000 человек. Собеседник телеканала передает, что иранские силы безопасности посещают многочисленные частные больницы по всему Тегерану и «угрожают персоналу, чтобы те выдали имена и адреса проходящих лечение после протестов».