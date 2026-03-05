CNN: советники Трампа призывают быстрее «объявить победу» над Ираном

CNN: советники Трампа призывают быстрее «объявить победу» над ИраномВойна с Тегераном может подорвать позиции республиканцев на промежуточных выборах, считают в администрации
Советники президента США Дональда Трампа выражают обеспокоенность военной операцией против Ирана и призывают администрацию как можно скорее завершить кампанию и «объявить победу». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, уже через несколько дней после начала боевых действий среди помощников и союзников президента возникли опасения по поводу политических последствий затяжной войны без четкой конечной цели и при слабой поддержке общества.
«Это политический риск, без всяких "но" и "если"», – сказал один из советников Трампа. Он отметил, что президент ранее прогнозировал возможность продолжения операции в течение нескольких недель. «Будем надеяться, что ничего действительно плохого не случится. Потому что если это произойдет, это станет серьезной проблемой», – заключил собеседник CNN.
По данным издания, еще до нанесения ударов по Ирану чиновники предупреждали Трампа о возможных непредсказуемых политических последствиях военной операции. При этом президент решил продолжить наступательные действия.
После начала операции представители администрации несколько дней пытались сформулировать убедительное объяснение причин конфликта. Это привело к противоречивым заявлениям со стороны высокопоставленных чиновников и запутанной информационной стратегии Белого дома, отмечает телеканал.
Союзники Трампа также призывают администрацию представить более четкий план выхода США из конфликта на Ближнем Востоке. По их мнению, затяжная война может подорвать стратегию республиканцев на промежуточных выборах, которая строится на акценте на экономических проблемах внутри страны.
Сейчас чиновники администрации вынуждены решать срочные проблемы, возникшие после конфликта. Они пытаются стабилизировать нефтяные рынки и помогают американским гражданам, которые оказались на Ближнем Востоке.
По данным CNN, некоторые союзники президента надеются на сценарий, при котором США смогут в течение нескольких недель завершить основную часть операции, серьезно ослабив военные возможности Ирана. Это позволило бы администрации заявить о победе и переключиться на внутреннюю повестку перед выборами.
При этом аналитики считают, что даже при благоприятном исходе политическая выгода для Трампа будет ограниченной. Избиратели ждут от администрации прежде всего решения экономических проблем внутри страны.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.