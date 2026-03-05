CNN: советники Трампа призывают быстрее «объявить победу» над Ираном

«Это политический риск, без всяких "но" и "если"», – сказал один из советников Трампа. Он отметил, что президент ранее прогнозировал возможность продолжения операции в течение нескольких недель. «Будем надеяться, что ничего действительно плохого не случится. Потому что если это произойдет, это станет серьезной проблемой», – заключил собеседник CNN.