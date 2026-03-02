NYT: разведка Ирана пыталась связаться с ЦРУ, чтобы обсудить окончание конфликта
Иран вскоре после начала ударов со стороны США и Израиля предложил обсудить прекращение огня и передал соответствующий сигнал американской стороне через посредников. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, на следующий день после начала атак сотрудники министерства разведки Ирана обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия завершения конфликта.
Как отмечает газета, израильские официальные лица, стремящиеся нанести максимальный ущерб военному потенциалу Ирана, призвали Вашингтон проигнорировать инициативу. По информации источников, в настоящее время США не воспринимают предложение иранской стороны всерьез.
3 марта президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети, что вести переговоры с Ираном уже «слишком поздно». Он отмечал, что иранская ПВО, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены.
К публикации Трамп прикрепил ссылку на колонку в The Washington Post. В материале утверждается, что Иран исторически угрожал США, из-за чего Вашингтону приходилось размещать военные базы на Ближнем Востоке, однако нынешняя администрация смогла изменить ситуацию вокруг Ирана без наземного вторжения.
3 марта Трамп также заявлял, что США уже близки к достижению целей военной операции против Ирана, начатой совместно с Израилем 28 февраля.