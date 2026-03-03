Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном уже слишком поздно

Президент США утверждает, что флот и ПВО исламской республики уничтожены
Ведомости

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что возможность переговоров с Ираном упущена.

«Их ПВО, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!"» – написал он.

К посту Трамп прикрепил ссылку на колонку в The Washington Post. Автор материала утверждает, что Иран исторически угрожал США и именно из-за этого стране приходилось держать военные базы на Ближнем Востоке. Однако Трампу удалось изменить ситуацию вокруг Ирана без наземного вторжения.

3 марта американский лидер также заявил, что США близки к достижению целей военной операции против Ирана, начатой совместно с Израилем 28 февраля. «Мы наносим им большой урон, мы их сильно сдерживаем», – отмечал Трамп.

По словам главы Белого дома, операция идет «с опережением графика», имея в виду уничтожение ядерной инфраструктуры и ракетных возможностей. Отвечая на вопрос о том, кто сейчас контролирует Иран, Трамп заявил: «Вы очень скоро узнаете».

Он также подчеркнул, что США располагают практически неограниченными запасами вооружений, что позволяет стране при необходимости вести военные действия «вечно» и «крайне успешно», опираясь на имеющиеся ресурсы.

2 марта секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани заявил, что Иран не планирует вести никаких переговоров с США. Перед этим, 1 марта, Трамп заявил, что Тегеран согласен провести переговоры с Вашингтоном. Тогда американский президент говорил, что тоже согласен на диалог.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её