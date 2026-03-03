Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном уже слишком поздно

2 марта секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани заявил, что Иран не планирует вести никаких переговоров с США. Перед этим, 1 марта, Трамп заявил, что Тегеран согласен провести переговоры с Вашингтоном. Тогда американский президент говорил, что тоже согласен на диалог.