Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном уже слишком поздно

Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном уже слишком поздноПрезидент США утверждает, что флот и ПВО исламской республики уничтожены
Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что возможность переговоров с Ираном упущена.
«Их ПВО, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!"» – написал он.
К посту Трамп прикрепил ссылку на колонку в The Washington Post. Автор материала утверждает, что Иран исторически угрожал США и именно из-за этого стране приходилось держать военные базы на Ближнем Востоке. Однако Трампу удалось изменить ситуацию вокруг Ирана без наземного вторжения.
3 марта американский лидер также заявил, что США близки к достижению целей военной операции против Ирана, начатой совместно с Израилем 28 февраля. «Мы наносим им большой урон, мы их сильно сдерживаем», – отмечал Трамп.
По словам главы Белого дома, операция идет «с опережением графика», имея в виду уничтожение ядерной инфраструктуры и ракетных возможностей. Отвечая на вопрос о том, кто сейчас контролирует Иран, Трамп заявил: «Вы очень скоро узнаете».
Он также подчеркнул, что США располагают практически неограниченными запасами вооружений, что позволяет стране при необходимости вести военные действия «вечно» и «крайне успешно», опираясь на имеющиеся ресурсы.