Трамп заявил о безграничных запасах вооружений у США

США обладают безграничным запасом вооружений, благодаря чему могут вести войны «вечно», заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Запасы боеприпасов Соединенных Штатов никогда не были выше и лучше, чем сейчас. <...> Как мне сообщили сегодня, у нас есть практически неограниченный запас оружия. Войны можно вести "вечно" и крайне успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое качественное оружие других стран)», – написал американский лидер.

Трамп снова обвинил бывшего президента страны Джо Байдена в том, что он безвозмездно отдавал оружие Украине. Глава Белого дома отметил, что уже восстановил вооруженные силы в рамках своего первого президентского срока и продолжает делать это сейчас.

3 марта Трамп говорил, что США уже близки к достижению целей вооруженной операции в Иране, которую Белый дом начал совместно с Израилем 28 февраля. Он назвал эту ситуацию вопросом времени, а также подчеркнул, что американские войска наносят иностранному государству большой урон.

