Трамп заявил о безграничных запасах вооружений у США

«Запасы боеприпасов Соединенных Штатов никогда не были выше и лучше, чем сейчас. <...> Как мне сообщили сегодня, у нас есть практически неограниченный запас оружия. Войны можно вести "вечно" и крайне успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое качественное оружие других стран)», – написал американский лидер.