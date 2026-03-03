Трамп заявил о безграничных запасах вооружений у США
США обладают безграничным запасом вооружений, благодаря чему могут вести войны «вечно», заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
«Запасы боеприпасов Соединенных Штатов никогда не были выше и лучше, чем сейчас. <...> Как мне сообщили сегодня, у нас есть практически неограниченный запас оружия. Войны можно вести "вечно" и крайне успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое качественное оружие других стран)», – написал американский лидер.
Трамп снова обвинил бывшего президента страны Джо Байдена в том, что он безвозмездно отдавал оружие Украине. Глава Белого дома отметил, что уже восстановил вооруженные силы в рамках своего первого президентского срока и продолжает делать это сейчас.
3 марта Трамп говорил, что США уже близки к достижению целей вооруженной операции в Иране, которую Белый дом начал совместно с Израилем 28 февраля. Он назвал эту ситуацию вопросом времени, а также подчеркнул, что американские войска наносят иностранному государству большой урон.