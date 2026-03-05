Сработает ли план Трампа обеспечить трафик судов

Сработает ли план Трампа обеспечить трафик судовПомогать им бесплатно он не собирается
США обеспечат международным перевозчикам страховку и гарантии во время прохода в зоне Персидского залива, а при необходимости американские военные корабли будут сопровождать их через Ормузский пролив. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп: «Несмотря ни на что, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергоресурсов. Экономическая и военная мощь Соединенных Штатов является величайшей на земле – впереди еще много действий». По его словам, реализация этой задачи ляжет на Корпорацию по финансированию международного развития (USIDFС, или DFC) и ВМС США. Кроме того, соответствующие услуги будут предоставляться не бесплатно.
Теоретически конвоирование – разумная идея, проблема состоит в том, позволит ли это делать боезапас корабельной ПВО и нет ли опасности ее перегрузки атакующими конвой беспилотниками, говорит замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. Неясно, хватит ли у ВМС США наличного состава эскортных кораблей для проводки таких конвоев – теоретически из трех-четырех кораблей в море в каждый момент может нести службу один, продолжает он (на начало 2025 г. США располагали 74 эсминцами. – «Ведомости»). Возможно, США попытаются привлечь к такой службе союзников по НАТО. В любом случае нормальная организация конвойной службы в разгар войны – дело не нескольких дней и даже не нескольких недель, говорит эксперт.
Инициатива Трампа может быть реализована в течение нескольких недель, считает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. По его словам, рыночная стоимость страхования судов от военных рисков в Персидском заливе на фоне боевых действий выросла до 0,25–0,375% от стоимости судна за рейс, что для танкера стоимостью $100 млн составляет $250 000–375 000. Предложение США, вероятно, ниже рыночной цены, но точные цифры не называются, причем конвой ВМС для перевозчиков бесплатен, а страхование грузов уже включено в пакет, полагает эксперт. Он считает, что перевозчики могут согласиться на это предложение, так как им необходимо страхование, а аннулирование полисов крупными страховыми компаниями с 5 марта оставляет их без покрытия военных рисков в зоне боевых действий.
«Когда произойдет окончание конфликта – не известно, его можно ждать недели или даже месяцы, а грузы, включая нефть, возить необходимо. Некоторые компании из Европы и КНР могут приостановить рейсы на одну-две недели, перенаправив грузы через мыс Доброй Надежды, что приведет к росту затрат и увеличению сроков доставки. Но большинство танкеров из Саудовской Аравии и Катара продолжит рейсы, так как энергетический кризис для них критичнее», – сказал Баранов.
Эксперт упомянул несколько примеров, когда государства предоставляли страхование и военные гарантии судоходству в зонах конфликтов для поддержания торговли. Один из них касался 1980-х гг., когда во время ирано-иракской войны (1980–1988) США запустили операцию «Твердые намерения» (в этих конвоях участвовал и ВМФ СССР. – «Ведомости»). Тогда ВМС конвоировали танкеры через Ормузский пролив (было проведено свыше 250 конвоев), а государство субсидировало страхование через специальный фонд – эти действия обеспечили примерно 20% мирового рынка нефти без его коллапса. В каждом случае перевозчики соглашались быстро из-за отсутствия альтернатив, а государства брали риски на себя для глобальной стабильности энергетического рынка.
Стоит уточнить, что у DFC есть опыт способствования оказанию страховых услуг в ходе боевых действий. На украинском направлении DFC способствовала оказанию услуг в рамках реализуемых на территории Украины проектов, связанных со страхованием инвестиционных рисков. Кроме того, в 2024 г. было объявлено об участии ведомства в новой инициативе – на $350 млн. DFC была создана еще в первый срок Трампа (2017–2021), в декабре 2019 г. В справке исследовательской службы конгресса подчеркивается, что это был ответ на китайскую инициативу «Один пояс – один путь». Весной 2025 г. администрация Трампа запросила у конгресса увеличения бюджета организации до $3,8 млрд в год.
С конца прошлой недели цены на нефть выросли почти на $10 за баррель на фоне эскалации конфликта. Рост начал отражаться и на стоимости бензина. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти и значительная часть СПГ, оставался «формально открытым», но страховые компании повышали ставки и в ряде случаев отказывались страховать суда, идущие по этому маршруту. 2 марта Ормузский пролив был закрыт. Корпус стражей исламской революции заявил, что будет наносить удары по любому кораблю, который попытается пройти через него, подобные удары наносились и 4 марта, а всего атакам с начала военных действий подверглось шесть судов.