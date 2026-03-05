Сработает ли план Трампа обеспечить трафик судов

Инициатива Трампа может быть реализована в течение нескольких недель, считает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. По его словам, рыночная стоимость страхования судов от военных рисков в Персидском заливе на фоне боевых действий выросла до 0,25–0,375% от стоимости судна за рейс, что для танкера стоимостью $100 млн составляет $250 000–375 000. Предложение США, вероятно, ниже рыночной цены, но точные цифры не называются, причем конвой ВМС для перевозчиков бесплатен, а страхование грузов уже включено в пакет, полагает эксперт. Он считает, что перевозчики могут согласиться на это предложение, так как им необходимо страхование, а аннулирование полисов крупными страховыми компаниями с 5 марта оставляет их без покрытия военных рисков в зоне боевых действий.