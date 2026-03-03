У Трампа нет четких планов в отношении Ирана

Что касается длительности боевых действий, то эксперт сомневается, что они будут интенсивными на протяжении долгого времени. Во-первых, потому, что запасы ракет и другого высокоточного вооружения большой дальности у сторон велики, но все же достаточно ограниченны. Во-вторых, потому, что США явно не заинтересованы в длительной операции в том числе с внутриполитической точки зрения. «В идеальном для США варианте Иран должен истощить свои возможности и волю к активному сопротивлению в сжатые сроки, условно за неделю-две, но этого может и не произойти», – подчеркнул Тебин. Если США и Израиль увидят серьезное ослабление Ирана, то они сами могут пойти на продолжительную операцию для достижения более решительных целей. В то же время Иран может оказаться упорнее и настойчивее, чем раньше, и тогда напряженность опять же затянется, но уже в невыгодных для США условиях, подчеркнул эксперт.