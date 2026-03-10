В Кремле объяснили, стал ли Путин посредником в урегулировании войны США и Ирана

Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие урегулированию на Ближнем Востоке, но не стоит делать выводов о посреднической роли президента РФ Владимира Путина в этой ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.