В Кремле объяснили, стал ли Путин посредником в урегулировании войны США и Ирана
Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие урегулированию на Ближнем Востоке, но не стоит делать выводов о посреднической роли президента РФ Владимира Путина в этой ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Путин еще до начала боевой фазы предлагал различные варианты посредничества России и ее «добрых услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности».
«Многие из этих предложений по-прежнему на столе, о чем, собственно, вчера и говорил президент. <…> Но здесь необходимо множественное понимание, множественное согласование, поэтому чуть-чуть наберемся терпения», – сказал Песков.
9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп позвонил российскому лидеру, чтобы обсудить «ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки», говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Трамп сообщил, что российская сторона предложила содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, но, по мнению американского лидера, Москве стоит сосредоточиться на вопросе украинского кризиса.