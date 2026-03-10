Трамп: разговор с Путиным по Украине прошел позитивно
Президент США Дональд Трамп назвал позитивным телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции на тему конфликта с Ираном, передает NBC News.
«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. Во время звонка присутствовало множество людей как с нашей стороны, так и с его», – рассказал Трамп.
Он сказал, что обсудил с Путиным и ситуацию по американо-израильской операции в Иране. По словам президента США, российская сторона предложила содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, однако Трамп заявил, что Москве стоит сосредоточиться на вопросе украинского кризиса.
9 марта президенты России и США провели телефонный разговор. Диалог состоялся по инициативе американской стороны. Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить «ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки», отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
До этого Путин и Трамп общались по телефону 28 декабря. Тогда в ходе разговора главы государств договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономическим вопросам.