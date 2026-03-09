Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

В последний раз Путин и Трамп общались по телефону 28 декабря. Тогда в ходе разговора главы государств договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономическим вопросам. С российской стороны группу по вопросам безопасности возглавил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Он был главой российской делегации на прошедших после этого разговора переговорах с украинскими представителями в Абу-Даби. На этих встречах присутствовали и представители США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, возглавивший с российской стороны группу по экономическим вопросам, проводил переговоры со своими американскими коллегами. Последний раунд переговоров проходил в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию вновь возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию возглавляет глава СНБО Рустем Умеров.