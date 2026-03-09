Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом ТрампомЛидеры России и США обсудили конфликты в Иране и на Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 9 марта вечером телефонный разговор. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить «ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки», отметил Ушаков.
Главными темами разговора были конфликт с Ираном и ведущиеся при участии представителей США трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран, рассказал Ушаков. Трамп дал свою оценку развитию ситуацию в контексте проводящейся американо-израильской операции. «Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный обмен мнениями», – сказал помощник президента.
Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования, рассказал Ушаков. С российской стороны были положительно оценены посреднические усилия команды Трампа, а также дана характеристика ситуации на линии боевого соприкосновения, «где российские войска продвигаются весьма успешно». «Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», – заявил Ушаков.
Кроме того, в телефонном разговоре была затронута тема Венесуэлы – в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти.
Нынешний разговор продлился около часа. «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. <…> Беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики», – сказал Ушаков. По его словам, Трамп в разговоре отметил, что общение между ним и Путиным должно происходить на регулярной основе: «И оба лидера сказали, что к этому готовы».
В последний раз Путин и Трамп общались по телефону 28 декабря. Тогда в ходе разговора главы государств договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономическим вопросам. С российской стороны группу по вопросам безопасности возглавил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Он был главой российской делегации на прошедших после этого разговора переговорах с украинскими представителями в Абу-Даби. На этих встречах присутствовали и представители США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, возглавивший с российской стороны группу по экономическим вопросам, проводил переговоры со своими американскими коллегами. Последний раунд переговоров проходил в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию вновь возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию возглавляет глава СНБО Рустем Умеров.
Израиль и США начали операцию против Ирана утром 28 февраля. Трамп сообщал, что целью является не допустить получения Ираном ядерного оружия. После атаки на Иран Тегеран ответил запуском ракет и беспилотников по Израилю, а затем и по странам Персидского залива, где находятся военные базы США, – ОАЭ, Бахрейну, Катару, Кувейту, Саудовской Аравии. В результате американо-израильских ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В Тегеране 9 марта прошла церемония присяги новому лидеру – аятолле Моджтабе Хаменеи.
Путин 6 марта провел телефонный разговор с Пезешкианом. А в начале прошлой недели у него состоялся ряд телефонных разговоров с лидерами стран Ближнего Востока – наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.