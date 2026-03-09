Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

Лидеры России и США обсудили конфликты в Иране и на Украине
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 9 марта вечером телефонный разговор. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить «ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки», отметил Ушаков.

Главными темами разговора были конфликт с Ираном и ведущиеся при участии представителей США трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран, рассказал Ушаков. Трамп дал свою оценку развитию ситуацию в контексте проводящейся американо-израильской операции. «Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный обмен мнениями», – сказал помощник президента.

Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования, рассказал Ушаков. С российской стороны были положительно оценены посреднические усилия команды Трампа, а также дана характеристика ситуации на линии боевого соприкосновения, «где российские войска продвигаются весьма успешно». «Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», – заявил Ушаков.

Кроме того, в телефонном разговоре была затронута тема Венесуэлы – в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти.

Кремль на связи с руководством Ирана и странами Персидского залива

Политика / Международные отношения

Нынешний разговор продлился около часа. «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. <…> Беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики», – сказал Ушаков. По его словам, Трамп в разговоре отметил, что общение между ним и Путиным должно происходить на регулярной основе: «И оба лидера сказали, что к этому готовы».

В последний раз Путин и Трамп общались по телефону 28 декабря. Тогда в ходе разговора главы государств договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономическим вопросам. С российской стороны группу по вопросам безопасности возглавил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Он был главой российской делегации на прошедших после этого разговора переговорах с украинскими представителями в Абу-Даби. На этих встречах присутствовали и представители США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, возглавивший с российской стороны группу по экономическим вопросам, проводил переговоры со своими американскими коллегами. Последний раунд переговоров проходил в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию вновь возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию возглавляет глава СНБО Рустем Умеров.

Израиль и США начали операцию против Ирана утром 28 февраля. Трамп сообщал, что целью является не допустить получения Ираном ядерного оружия. После атаки на Иран Тегеран ответил запуском ракет и беспилотников по Израилю, а затем и по странам Персидского залива, где находятся военные базы США, – ОАЭ, Бахрейну, Катару, Кувейту, Саудовской Аравии. В результате американо-израильских ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В Тегеране 9 марта прошла церемония присяги новому лидеру – аятолле Моджтабе Хаменеи.

Путин 6 марта провел телефонный разговор с Пезешкианом. А в начале прошлой недели у него состоялся ряд телефонных разговоров с лидерами стран Ближнего Востока – наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь