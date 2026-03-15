Трамп усомнился, что Моджтаба Хаменеи жив
Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов заключать сделку с Ираном для прекращения войны, отказавшись при этом уточнить, какие именно условия были бы для него приемлемы. В телефонном интервью телеканалу NBC News американский лидер сообщил, что Тегеран стремится к соглашению, однако его содержание пока не устраивает Вашингтон. Трамп подчеркнул, что любая будущая договоренность должна быть очень прочной, но не стал раскрывать детали возможных условий, сославшись на нежелание обсуждать их публично.
В ходе беседы Трамп также выразил сомнения относительно статуса нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, отметив, что тот не появлялся на публике с момента прихода к власти. Президент США заявил, что не знает, жив ли иранский руководитель, так как никто до сих пор не смог его продемонстрировать. Он добавил, что слышал слухи о его смерти, и если Хаменеи жив, то ему следовало бы поступить очень разумно для своей страны, а именно капитулировать. При этом Трамп не стал называть конкретных иранских деятелей, которых он хотел бы видеть будущими лидерами, ограничившись заявлением о наличии живых людей, способных стать великими руководителями.
«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. 9 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ограниченной наземной операции против группы «Хезболла» в южных районах Ливана. Операция рассматривается как часть мер по «усилению оборонительных позиций на передовой» для обеспечения безопасности жителей Северного Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.