Трамп усомнился, что Моджтаба Хаменеи жив

В ходе беседы Трамп также выразил сомнения относительно статуса нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, отметив, что тот не появлялся на публике с момента прихода к власти. Президент США заявил, что не знает, жив ли иранский руководитель, так как никто до сих пор не смог его продемонстрировать. Он добавил, что слышал слухи о его смерти, и если Хаменеи жив, то ему следовало бы поступить очень разумно для своей страны, а именно капитулировать. При этом Трамп не стал называть конкретных иранских деятелей, которых он хотел бы видеть будущими лидерами, ограничившись заявлением о наличии живых людей, способных стать великими руководителями.