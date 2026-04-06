США и Иран готовы открыть «врата ада»Срок ультиматума Дональда Трампа истекает без перспектив мирной сделки
Иран не ведет переговоров с США с целью открытия Ормузского пролива и готов отразить потенциальную наземную американскую атаку на своей территории. Об этом рассказал «Ведомостям» иранский дипломатический источник незадолго до истечения 6 апреля ультиматума, установленного президентом Дональдом Трампом для заключения «мирной сделки» с иранской стороной. По словам дипломата, потенциальная сухопутная операция США против Исламской Республики – самое слабое звено в американской военно-политической стратегии в регионе. «В случае перехода вооруженного противостояния на новый этап наша армия способна уничтожить много американских солдат», – добавил он.
Как рассказал собеседник «Ведомостей», Тегеран согласится вести переговоры с Вашингтоном только при условии, если этот диалог запустит процесс создания новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке с участием иранской стороны. Перед этим, отметил дипломат, США и Израиль должны быть признаны международным сообществом агрессорами и выплатить Ирану репарации. Кроме того, иранские власти настаивают на признании в частично заблокированном Ормузском проливе нового режима прохода гражданских судов. В настоящее время Исламская Республика пропускает корабли лишь дружественных государств по безопасному маршруту, который находится под контролем иранской армии.
За 48 часов до истечения срока ультиматума Трамп на своей странице в соцсети Truth Social пообещал «обрушить на иранцев весь ад», если Тегеран не согласится на предложенную им сделку. Чуть позже Трамп пообещал по истечении ультиматума устроить «день [уничтожения] мостов», «день [уничтожения] электростанций» и скатился до нецензурной ругани, если «сумасшедшие» иранцы не откроют Ормуз. Помимо открытия пролива «сделка» Трампа включает демонтаж ракетной и ядерной программы Ирана, отказ от поддержки своих вооруженных региональных прокси и передачу запасов урана инспекторам МАГАТЭ. Взамен Вашингтон якобы отменит с иранской стороны все санкции и готов содействовать в развитии гражданской ядерной энергетики. До этого Трамп угрожал Ирану уничтожением энергетической инфраструктуры и тем самым погружением страны в «каменный век».
Но эта встреча не привела к осязаемым результатам, поскольку иранское руководство пока не стремится к диалогу с Вашингтоном, писали The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своими египетским и пакистанским коллегами поблагодарил их за дипломатические усилия, но подчеркнул решимость продолжать защищать территориальную целостность всеми доступными средствами.
Командующий центральным штабом армии Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи в своем ответном обращении 5 апреля пригрозил США и Израилю «открыть врата ада», если те продолжат наносить удары по иранским энергообъектам.
Это заявление иранское военное командование сделало после того, как ПВО Исламской Республики впервые с начала войны смогли сбить в воздухе два американских боевых самолета: истребитель F-15Е и штурмовик A-10С Thunderbolt II. Для эвакуации пилота и штурмана F-15Е американское командование организовало масштабную спасательную операцию на юге Ирана, передают Fox News и Al Jazeera со ссылкой на источники. Позже Трамп на странице Truth Social объявил об успешной эвакуации пилотов с иранской территории. По сообщению Центрального командования США, в ходе эвакуации были повреждены и затем уничтожены самими американцами два специальных самолета на базе транспортника С-130J (танкер и самолет для спецопераций) и два легких вертолета спецназа МН-6. О своих людских потерях на момент сдачи номера США не сообщали.
Несмотря на потери, ход боевых действий складывается в пользу Ирана, заметил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. По его словам, армиям США и Израиля не удалось достичь молниеносной победы, в то время как Исламская Республика демонстрирует высокую институциональную устойчивость и с каждым днем увеличивает политическую и экономическую стоимость войны для своих противников. В этих условиях пока сложно спрогнозировать действия Трампа, чтобы переломить ход войны в своих интересах, говорит эксперт: «Возможно, американская армия продолжит удары по различным ключевым объектам инфраструктуры и экономики Ирана и решится на ограниченную наземную кампанию, так как для масштабного наступления у Вашингтона в регионе нет достаточных ресурсов».
Иранское руководство, в свою очередь, понимает ограниченность американских сил в регионе, продолжил Лямин. На этом фоне Тегеран готов применить действия в ответ на эскалацию со стороны США, отметил эксперт.
По мнению главного научного сотрудника ИСКРАНа Владимира Васильева, косвенным признаком решимости США начать потенциальную наземную операцию на территории Ирана стало недавнее увольнение Трампом представителей американского высшего военного командования, выступавших против военной операции. Другой прелюдией для новой фазы войны, отмечает американист, стал запрос администрации Белого дома у конгресса рекордного роста военных расходов с $1,1 трлн до $1,5 трлн в бюджете 2027 г. за счет урезания социальных трат. «С помощью этого президент рассчитывает загрузить и модернизировать промышленность. Возможно, конгресс поддержит это предложение», – добавил политолог.
В возможной военной операции США, вероятно, попытаются полностью уничтожить ядерные объекты Ирана и по возможности вывезти большую часть обогащенного урана, полагает Васильев. «На этом фоне Москва сегодня выводит свой персонал с АЭС «Бушер». Я не исключаю, что это происходит по рекомендации американской администрации», – допустил эксперт.
По мнению гендиректора Центра изучения современного Ирана Раджаба Сафарова, США теоретически могут пойти на захват одного или двух островов в Персидском заливе и попытаются какое-то время их контролировать, чтобы восстановить свой пошатнувшийся имидж в международном сообществе. Однако их удержание приведет к огромным материальным и военным потерям для Вашингтона. Гипотетически американские военные могут начать ковровую бомбардировку по иранским стратегическим объектам, чтобы тем самым обескровить экономику Исламской Республики, продолжил иранист: «Впрочем, это приведет лишь к колоссальным издержкам для всей мировой экономики. Наверняка, Тегеран нанесет аналогичного масштаба удар по объектам дружественных США стран на Ближнем Востоке и попытается разрушить отрасли технологической промышленности Израиля, а также заблокирует Баб-эль-Мандебский пролив, через который происходит транспортировка нефти в Красном море».