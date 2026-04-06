США и Иран готовы открыть «врата ада»

Это заявление иранское военное командование сделало после того, как ПВО Исламской Республики впервые с начала войны смогли сбить в воздухе два американских боевых самолета: истребитель F-15Е и штурмовик A-10С Thunderbolt II. Для эвакуации пилота и штурмана F-15Е американское командование организовало масштабную спасательную операцию на юге Ирана, передают Fox News и Al Jazeera со ссылкой на источники. Позже Трамп на странице Truth Social объявил об успешной эвакуации пилотов с иранской территории. По сообщению Центрального командования США, в ходе эвакуации были повреждены и затем уничтожены самими американцами два специальных самолета на базе транспортника С-130J (танкер и самолет для спецопераций) и два легких вертолета спецназа МН-6. О своих людских потерях на момент сдачи номера США не сообщали.