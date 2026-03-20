Сколько денег потратят США на войну с Ираном

Сколько денег потратят США на войну с ИраномПентагон запрашивает дополнительно больше $200 млрд
Больше $200 млрд хочет запросить военное министерство США на иранскую операцию, начавшуюся 28 февраля. Об этом 19 марта сообщили источники газеты The Washington Post в администрации президента Дональда Трампа, ознакомленные с действиями Пентагона. В ведомстве хотят получить поддержку со стороны Белого дома, перед тем как посылать соответствующий запрос в конгресс, где должны утверждаться любые расходы бюджета.
Подчеркивается, что деньги пойдут на продолжение боевых действий, а также производство вооружений и боеприпасов, расходуемых в больших объемах во время боевых действий. По информации журналистов, организацией запроса средств занимается заместитель министра обороны США Пита Хегсета Стивен Файнберг.
Военный бюджет США на 2026 финансовый год (начался 1 октября 2025 г.) превышает $1 трлн (военный бюджет в $900,6 млрд и дополнительные $150 млрд, одобренные летом 2025 г. в рамках «большого прекрасного законопроекта»).
До января 2027 г. в обеих палатах конгресса почти гарантировано доминирование однопартийцев Трампа – республиканцев. Но это все равно не обеспечивает администрации успеха в утверждении любых дополнительных военных расходов. На этом пути есть несколько вызовов.
Во-первых, пока не известно, какую именно сумму для запроса утвердит Белый дом. Во-вторых, руководители республиканцев в конгрессе – спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер сенатского большинства Джон Тун – не могут гарантировать единогласную поддержку своих коллег. Некоторые из них недовольны действиями администрации на Ближнем Востоке. В числе бунтовщиков выделяются сенатор Рэнд Пол, а также конгрессмены Томас Масси и Уоррен Дэвидсон. В-третьих, даже если Трампу удастся достичь единогласия среди собственных однопартийцев, ему все равно придется просить помощи у демократов. В сенате для вынесения законопроекта на голосование нужно набрать 60 голосов, и, даже если бы Трампу удалось убедить Пола, у него было бы 53 республиканских голоса. Поэтому Трампу нужны голоса минимум семи сенаторов-демократов. Из них почти не критиковал иранскую операцию только сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман. Остальные демократы, судя по их заявлениям, не готовы поддержать администрацию в вопросе выделения средств на войну с Ираном. Согласно данным американских СМИ, иранская кампания обходится США в $2 млрд ежедневно. Для сравнения: в первые дни войны в Ираке в 2003 г., когда велись самые масштабные операции, они стоили от $3 млрд до $5 млрд в сутки.
На этом фоне администрация продолжает попытки сократить имиджевые потери. В ходе своей политической карьеры Трамп неоднократно подчеркивал ненужность «дорогих» и «бесполезных вечных войн». Сейчас же его личная страница в его соцсети Truth Social изобилует постами, в которых либо он сам, либо другие американские политики оправдывают удары по Ирану нуждами национальной безопасности. При этом относительное большинство американцев, согласно агрегатору опросов Real Clear Politics, не поддерживают удары по Ирану: 48,8% против 44,1%.
С военной точки зрения $200 млрд даже при нынешнем формате операции надолго не хватит, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Несмотря на это, эксперт считает, что у администрации Трампа вряд ли получится добиться и этих денег, по крайней мере в кратчайшие сроки.
Добиться дополнительных $200 млрд – сложная задача, особенно при условии, что значительная часть конгрессменов сомневается в целесообразности иранской операции в ее нынешнем формате, говорит эксперт Российского совета по международным делам Константин Суховерхов. Эксперт допускает, что администрация может попытаться найти дополнительное финансирование с помощью перераспределения уже утвержденных средств, а также используя президентские полномочия. Но у этих инструментов есть свои ограничения. «Борьба в конгрессе будет, и в связи с этим перспектива утверждения дополнительного финансирования на такую сумму низкая», – резюмировал Суховерхов.