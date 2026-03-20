Сколько денег потратят США на войну с Ираном

Во-первых, пока не известно, какую именно сумму для запроса утвердит Белый дом. Во-вторых, руководители республиканцев в конгрессе – спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер сенатского большинства Джон Тун – не могут гарантировать единогласную поддержку своих коллег. Некоторые из них недовольны действиями администрации на Ближнем Востоке. В числе бунтовщиков выделяются сенатор Рэнд Пол, а также конгрессмены Томас Масси и Уоррен Дэвидсон. В-третьих, даже если Трампу удастся достичь единогласия среди собственных однопартийцев, ему все равно придется просить помощи у демократов. В сенате для вынесения законопроекта на голосование нужно набрать 60 голосов, и, даже если бы Трампу удалось убедить Пола, у него было бы 53 республиканских голоса. Поэтому Трампу нужны голоса минимум семи сенаторов-демократов. Из них почти не критиковал иранскую операцию только сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман. Остальные демократы, судя по их заявлениям, не готовы поддержать администрацию в вопросе выделения средств на войну с Ираном. Согласно данным американских СМИ, иранская кампания обходится США в $2 млрд ежедневно. Для сравнения: в первые дни войны в Ираке в 2003 г., когда велись самые масштабные операции, они стоили от $3 млрд до $5 млрд в сутки.