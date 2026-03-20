WSJ: США и Израиль нанесли по территории Ирана более 16 000 ударов
США и Израиль с начала военной операции нанесли более 16 000 ударов по территории Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Центрального командования ВС США и Армии обороны Израиля.
По информации издания, американские силы поразили не менее 7800 целей, а также повредили или уничтожили более 120 иранских кораблей. Израиль нанес около 8500 ударов. Кроме того, израильская армия атаковала порядка 2000 целей в Ливане.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары затронули крупнейшие города, включая Тегеран. В результате атак погибли верховный лидер Али Хаменеи и ряд высокопоставленных представителей руководства страны. Иран в ответ провел масштабные удары по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке.
Эскалация уже повлияла на мировые рынки. На фоне блокировки Ираном Ормузского пролива 19 марта цена нефти Brent превысила $112 за баррель.