Цена на нефть Brent превысила $112 за баррель
Цена на нефть марки Brent достигла $112 за баррель, следует из данных торгов. На момент 07:15 мск цена нефти составила $112,23.
Bloomberg 18 марта писал, что цены на нефть и природный газ в Европе резко возросли после удара Ирана по крупному заводу по производству СПГ в Катаре. После атаки президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Тегеран атакует Катар, США «взорвут все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, которую Иран никогда раньше не видел».
18 марта ресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп на 60 дней приостановил действие закона, по которому грузы между портами США должны перевозиться исключительно судами, построенными на территории страны. Им также необходимо двигаться под национальным флагом и с экипажем, состоящим из граждан США. По ее словам, это шаг по смягчению краткосрочных сбоев на нефтяном рынке.