Цена на нефть Brent превысила $112 за баррель

Bloomberg 18 марта писал, что цены на нефть и природный газ в Европе резко возросли после удара Ирана по крупному заводу по производству СПГ в Катаре. После атаки президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Тегеран атакует Катар, США «взорвут все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, которую Иран никогда раньше не видел».