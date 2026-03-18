Трамп смягчил правила морских перевозок из-за резкого роста цен на нефть
Президент США Дональд Трамп на 60 дней приостановил действие закона, согласно которому грузы между портами США должны перевозиться только судами, построенными на территории страны. Им также необходимо двигаться под национальным флагом и с экипажем, состоящим из граждан США, сообщила в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Это всего лишь еще один шаг по смягчению краткосрочных сбоев на нефтяном рынке, поскольку американские военные продолжают выполнять задачи операции «Эпическая ярость», – написала она.
По оценке агентства Bloomberg, приостановка действия закона Джонса, который был принят в 1920 г., позволит снизить цену на бензин на Восточном побережье США примерно на 10 центов за галлон. Эксперты в разговоре с изданием отметили, что смягчение правил также может повлиять на стоимость азотных удобрений.
До этого Bloomberg писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие представители администрации Трампа проведут совещание с руководителями нефтяных компаний 19 марта. Встреча состоится в Американском институте нефти на фоне роста цен.
Цена на нефть марки Brent возросла на 5% и достигла $108,60 за баррель после ударов США и Израиля по нефтегазовым объектам Ирана. Европейский газовый бенчмарк, в свою очередь, вырос на 7,9%.