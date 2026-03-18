Цены на нефть выросли после ударов по нефтегазовым объектам Ирана

12 марта на фоне иранских атак на энергетические объекты цена на нефть превысила $100 за баррель – через три дня после достижения четырехлетнего максимума, когда цена на нефть марки Brent достигала $118. Цена на нефть марки Brent на фоне иранских атак росла на 8,7% и достигала $100, аналогичный рост был отмечен на нефть марки WTI. При этом цена на американскую марку достигала $98,7.