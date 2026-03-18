Цены на нефть выросли после ударов по нефтегазовым объектам Ирана
Цены на нефть и природный газ резко выросли после ударов США и Израиля по нефтегазовым объектам Ирана и угрозы ответных действий со стороны Тегерана. Об этом пишет Bloomberg.
Стоимость нефти марки Brent поднялась на 5% и достигла $108,60 за баррель. Европейский газовый бенчмарк, в свою очередь, вырос на 7,9%, свидетельствуют данные торгов.
Иранское агентство Tasnim 18 марта сообщало, что Израиль и США нанесли удар по объектам нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге Ирана.
12 марта на фоне иранских атак на энергетические объекты цена на нефть превысила $100 за баррель – через три дня после достижения четырехлетнего максимума, когда цена на нефть марки Brent достигала $118. Цена на нефть марки Brent на фоне иранских атак росла на 8,7% и достигала $100, аналогичный рост был отмечен на нефть марки WTI. При этом цена на американскую марку достигала $98,7.