Политика

Вэнс встретится с нефтяными компаниями после резкого роста цен на топливо в США

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с другими представителями администрации американского лидера Дональда Трампа проведут встречу с руководителями нефтяных компаний 19 марта. Это произойдет на фоне резкого роста цен на топливо в стране, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, совещание состоится в Американском институте нефти. На встрече будут присутствовать члены совета директоров нефтегазовых корпораций США.

18 марта Bloomberg писал, что цены на нефть и природный газ резко выросли после того, как стало известно об атаках США и Израиля на нефтегазовые объекты Ирана, а также об ответных угрозах Тегерана. Нефть марки Brent подорожала на 5% и достигла $108,60 за баррель. Стоимость европейского газового бенчмарка увеличилась на 7,9%.

По данным Tasnim, израильские и американские военные ударили 18 марта по объектам нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге Ирана. Подробности не сообщались.

