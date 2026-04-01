Сможет ли Дональд Трамп разрушить НАТО

На вопрос журналиста о намерении пересмотреть членство США в НАТО после начала войны в Иране он ответил: «О да. Я бы сказал, что пересмотр – самое меньшее, что можно сделать. НАТО меня никогда не привлекала. Всегда знал, что это бумажный тигр. Путин, кстати, это тоже знает» (цитата по The Daily Telegraph). Трамп сказал, что «недостаточно» сильно просил союзников подключиться к операции против Ирана, подчеркнув необходимость «автоматического» участия членов альянса в боевых действиях. В качестве примера выполнения союзнических обязательств Трамп привел американскую поддержку Украины, хотя последняя не является членом НАТО. За несколько часов до этого госсекретарь США Марко Рубио допустил переоценку отношений США с НАТО после окончания конфликта с Ираном.