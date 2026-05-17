США представили Ирану новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов
Американская сторона выдвинула новые условия для возобновления переговоров с Ираном, сообщает корреспондент иранского агентства Fars. Согласно полученным данным, Вашингтон отказался выплачивать Тегерану какие-либо военные репарации и потребовал вывезти из Ирана 400 кг обогащенного урана для передачи США.
Как передает агентство, среди других требований Вашингтона – разрешить работу только одного ядерного объекта на территории Исламской Республики, отказ от разблокировки даже 25% замороженных иранских активов. Еще одно условие – прекращение огня на всех фронтах будет связано с началом переговоров. Даже в случае выполнения Ираном этих условий угроза агрессии со стороны США и Израиля сохранится.
Тегеран ранее заявил о пяти предварительных условиях для начала любых переговоров. Иран требует прекращения боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятия антииранских санкций, разблокировки своих замороженных активов, выплаты компенсаций за военный ущерб, а также признания суверенного права Ирана на контроль над Ормузским проливом.
Аналитики, опрошенные агентством, полагают, что предложение США направлено не на реальное урегулирование конфликта, а на достижение целей, которых Вашингтон не смог добиться за все время военного противостояния.
Председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар заявил, что Иран сам определит условия урегулирования как победитель в противостоянии с Израилем и США.
Иран в апреле выдвинул 10 требований для прекращения огня: ненападение со стороны США, контроль над Ормузским проливом, право на обогащение урана, отмена санкций, компенсации от Вашингтона и уход американских военных из региона.