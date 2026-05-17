Иранский парламентарий назвал красной линией план Тегерана из 10 пунктов
Иран победил в противостоянии с Израилем и США и теперь может самостоятельно определять условия будущего урегулирования конфликта. Такое мнение высказал председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар. Он подчеркнул, что план из 10 пунктов – это «красная линия» для исламской республики.
«Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей и принесшее лишь разрушения. Поэтому американцы должны принять наши условия», – сказал он в интервью агентству Mehr (цитата по ТАСС).
Джокар также призвал США вывести свои войска из региона.
В апреле государственное телевидение Ирана сообщало, что Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня. Среди них – принцип ненападения, контроль Ирана над Ормузским проливом, право на обогащение урана на своей территории, отмена санкций, выплата компенсаций и вывод американских сил из региона.