Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Трамп пригрозил Ирану «болезненными последствиями» в случае провала перемирия

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень болезненными последствиями» в случае провала мирной сделки. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Если они не заключат сделку, это будет очень болезненно», – сказал Трамп.

При этом американский президент отметил, что «очень оптимистично» оценивает шансы на достижение соглашения. По его словам, иранские власти ведут себя более конструктивно на переговорах, чем в публичных заявлениях. «Они говорят совсем иначе на встречах, чем в прессе – они гораздо более разумны. Они соглашаются на все, на что должны согласиться», – добавил Трамп.

Дипломатическая делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в ближайшее время направится в Пакистан для проведения переговоров, направленных на урегулирование конфликта с Ираном.

8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. Одним из пунктом перемирия было открытие Ормузского пролива. Движение действительно восстановили, но в тот же день оно было прервано из-за атак на Ливан и сбитого над Ираном дрона. Сейчас проход возможен только при согласовании с иранскими властями и при отсутствии враждебных действий, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её