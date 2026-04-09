Трамп пригрозил Ирану «болезненными последствиями» в случае провала перемирия
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень болезненными последствиями» в случае провала мирной сделки. Об этом он заявил в интервью NBC News.
«Если они не заключат сделку, это будет очень болезненно», – сказал Трамп.
При этом американский президент отметил, что «очень оптимистично» оценивает шансы на достижение соглашения. По его словам, иранские власти ведут себя более конструктивно на переговорах, чем в публичных заявлениях. «Они говорят совсем иначе на встречах, чем в прессе – они гораздо более разумны. Они соглашаются на все, на что должны согласиться», – добавил Трамп.
Дипломатическая делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в ближайшее время направится в Пакистан для проведения переговоров, направленных на урегулирование конфликта с Ираном.
8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. Одним из пунктом перемирия было открытие Ормузского пролива. Движение действительно восстановили, но в тот же день оно было прервано из-за атак на Ливан и сбитого над Ираном дрона. Сейчас проход возможен только при согласовании с иранскими властями и при отсутствии враждебных действий, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.