Трамп пригрозил Ирану «болезненными последствиями» в случае провала перемирия

При этом американский президент отметил, что «очень оптимистично» оценивает шансы на достижение соглашения. По его словам, иранские власти ведут себя более конструктивно на переговорах, чем в публичных заявлениях. «Они говорят совсем иначе на встречах, чем в прессе – они гораздо более разумны. Они соглашаются на все, на что должны согласиться», – добавил Трамп.