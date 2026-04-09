Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале прямых переговоров с Ливаном, которые будут направлены на разоружение ливанского движения «Хезболла» и установление мирных отношений между странами. Его слова передает The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, израильская сторона приступит к диалогу «как можно скорее». Решение о запуске переговоров уже принято на уровне правительства. «В свете неоднократных призывов Ливана начать прямые переговоры с Израилем я поручил кабинету министров начать такие переговоры в кратчайшие сроки», – отметил он.

Нетаньяху также добавил, что Израиль положительно оценивает инициативу премьер-министра Ливана Навафа Салама, который ранее выступил с призывом к демилитаризации Бейрута.

Президент Ирана заявил, что удары по Ливану сделают бессмысленными переговоры

Политика / Международные новости

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о крупнейшей с начала операции атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. В общей сложности, по данным ЦАХАЛ, поражены более 100 целей, включая командные пункты и военные объекты. Среди целей были штаб-квартиры группировки, разведцентры, инфраструктура запуска ракет, а также объекты военно-морских сил и подразделения «Радван». Иран потребовал прекратить агрессию, назвав ее нарушением соглашения о перемирии с США.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между странами возникло «обоснованное недопонимание» относительно Ливана. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не давал обещания, что Ливан не подвергнется атаке во время режима прекращения огня.

