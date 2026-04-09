Президент Ирана заявил, что удары по Ливану сделают бессмысленными переговоры
Продолжение израильских ударов по Ливану может сделать бессмысленными запланированные переговоры Ирана и США. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Повторная агрессия сионистского режима является вопиющим нарушением первоначальной договоренности о прекращении огня», – написал он в соцсети X, отметив, что это является опасным признаком несоблюдения возможных договоренностей.
Пезешкиан подчеркнул, что Иран «держит руку на спусковом крючке». Он также пояснил, что Тегеран «не оставит своих ливанских братьев и сестер».
До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Бейруте личного секретаря и племянника лидера ливанской «Хезболлы» Наима Касема. Также израильские военные заявили об ударах по ключевым переходам, используемым для переброски бойцов и вооружений, и о поражении 10 складов боеприпасов на юге Ливана.
После заключения двухнедельного перемирия между США и Ираном вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между сторонами возникло «обоснованное недопонимание» по поводу Ливана. Он отметил, что Вашингтон не давал гарантий отказа от ударов по этой стране в рамках режима прекращения огня.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф 8 апреля заявлял, что США и Израиль уже нарушили ключевые условия перемирия. По его словам, речь идет об ударах по Ливану, нарушении воздушного пространства Ирана беспилотником и отказе признать право Тегерана на обогащение урана.