Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран заявил о бессмысленности переговоров из-за нарушения пунктов перемирия

Речь идет об атаке на Ливан и сбитом над Ираном дроне
Ведомости

США и Израиль уже нарушили три ключевых пункта перемирия, поэтому будущие переговоры и сам объявленный на две недели режим прекращения огня теряют смысл. Об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.

Галибаф перечислил, что договор был нарушен при атаке на Ливан, нарушении воздушного пространства Ирана беспилотником, а также отрицанием права Тегерана на обогащение урана.

«Сейчас даже эта "базовая рамка для переговоров" была публично и явно нарушена по трем ключевым пунктам еще до начала переговоров», – добавил спикер парламента. Он подчеркнул, что в таких условиях переговоры нецелесообразны.

Что известно об условиях перемирия между США и Ираном

Политика / Международные новости

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Президент США Трамп назвал предложение Ирана из 10 пунктов приемлемой основой для переговоров. Тегеран пообещал, что на время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства, однако позже возобновил блокировку.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о случаях нарушения перемирия в Иране и Ливане со стороны ЦАХАЛа. Позже Тегеран сообщил сбитом беспилотнике Hermes 900 в небе над провинцией Фарс на юге Ирана.

Первый раунд переговоров США и Ирана должен состояться утром 11 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов к диалогу с Тегераном только при условии, что Иран обеспечит свободный проход через Ормузский пролив.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь