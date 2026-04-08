Иран заявил о бессмысленности переговоров из-за нарушения пунктов перемирия

Иран заявил о бессмысленности переговоров из-за нарушения пунктов перемирияРечь идет об атаке на Ливан и сбитом над Ираном дроне
США и Израиль уже нарушили три ключевых пункта перемирия, поэтому будущие переговоры и сам объявленный на две недели режим прекращения огня теряют смысл. Об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.
Галибаф перечислил, что договор был нарушен при атаке на Ливан, нарушении воздушного пространства Ирана беспилотником, а также отрицанием права Тегерана на обогащение урана.
«Сейчас даже эта "базовая рамка для переговоров" была публично и явно нарушена по трем ключевым пунктам еще до начала переговоров», – добавил спикер парламента. Он подчеркнул, что в таких условиях переговоры нецелесообразны.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Президент США Трамп назвал предложение Ирана из 10 пунктов приемлемой основой для переговоров. Тегеран пообещал, что на время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства, однако позже возобновил блокировку.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о случаях нарушения перемирия в Иране и Ливане со стороны ЦАХАЛа. Позже Тегеран сообщил сбитом беспилотнике Hermes 900 в небе над провинцией Фарс на юге Ирана.
Первый раунд переговоров США и Ирана должен состояться утром 11 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов к диалогу с Тегераном только при условии, что Иран обеспечит свободный проход через Ормузский пролив.