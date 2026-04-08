Вэнс: между США и Ираном есть «обоснованное недопонимание» относительно Ливана
Между США и Ираном есть «обоснованное недопонимание» относительно Ливана, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не давал обещания, что Ливан не подвергнется атаке во время режима прекращения огня.
«Мы говорили, что прекращение огня будет сосредоточено на Иране и на союзниках Америки», – уточнил он, добавив, что к ним относится Израиль и арабские государства Персидского залива.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. В Израиле поддержали паузу в ударах по Ирану, но в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивали, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан.
Позже ЦАХАЛ заявила о крупнейшей с начала операции атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. В общей сложности, по данным ЦАХАЛа, поражены более 100 целей, включая командные пункты и военные объекты. Погибли более 250 человек.