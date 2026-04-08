Число погибших в результате израильской атаки по Ливану превысило 250
В результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ливану погибли по меньшей мере 254 человека, еще 1165 получили ранения, сообщил Al Jazeera.
Министр здравоохранения Ливана Ракан Насередин заявил, что машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницы. Он призвал международные организации оказать помощь.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. В Израиле поддержали паузу в ударах по Ирану, но в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивали, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан.
Позже ЦАХАЛ заявила о крупнейшей с начала операции атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. В общей сложности, по данным ЦАХАЛ, поражены более 100 целей, включая командные пункты и военные объекты. Среди целей были штаб-квартиры группировки, разведцентры, инфраструктура запуска ракет, а также объекты военно-морских сил и подразделения «Радван».