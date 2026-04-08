Израиль поддержал решение США приостановить удары по Ирану
Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа приостановить атаки на Иран на две недели. Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, которое цитирует Times of Israel.
«Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона», – говорится в заявлении.
В канцелярии при этом подчеркнули, что прекращение огня не распространяется на Ливан, «несмотря на заявления пакистанских посредников об обратном».
8 апреля министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив откроется для судоходства на две недели при прекращении атак на Иран. Вооруженные силы страны прекратят оборонительные операции, если атаки на Иран будут прекращены, подчеркнул Аракчи.
В ночь на 8 апреля Трамп написал на своей странице в TruthSocial, что согласен приостановить бомбардировки Ирана на две недели, и прекращение огня будет двусторонним. По словам Трампа, решение было принято после бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, в которых они «просили воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером, и при условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива».