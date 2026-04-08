Израиль поддержал решение США приостановить удары по Ирану

В ночь на 8 апреля Трамп написал на своей странице в TruthSocial, что согласен приостановить бомбардировки Ирана на две недели, и прекращение огня будет двусторонним. По словам Трампа, решение было принято после бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, в которых они «просили воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером, и при условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива».