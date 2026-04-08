Конфликт на Ближнем Востоке подтолкнет мировые центробанки к повышению ставок

Конфликт на Ближнем Востоке подтолкнет мировые центробанки к повышению ставокИзменения коснутся стран, зависимых от импорта энергоресурсов
Конфликт на Ближнем Востоке приведет к ускорению мировой инфляции и, как следствие, ужесточению денежно-кредитной политики ряда западных стран, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их мнению, это затронет в первую очередь ЕС, Великобританию и Японию, экономики которых находятся в зависимом положении от импорта энергоресурсов.
Если ситуация будет обостряться и цены на нефть превысят $150/барр. на длительный период времени, то это окажет значимое влияние на инфляцию в большинстве стран-потребителей, отмечает начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин. В этом случае центральные банки могут быть вынуждены ужесточать денежную кредитную политику, указывает он.
Вопрос о повышении ставок западными центральными банками будет «на столе» на протяжении ближайшего квартала, считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. «Логическая развилка в основном будет такая: если ценовой шок краткосрочный, то его можно переждать, а если долгосрочный – велика вероятность, что появятся вторичные эффекты на цены, зарплаты и инфляционные ожидания. А вот эти эффекты уже придется гасить, ужесточая денежно-кредитную политику», – говорит экономист.
Рост ставок будет происходить в 2026 г. со снижением в следующем году, добавляет профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов. Центробанки начнут повышать ставки в апреле – июне, считает аналитик «БКС мир инвестиций» Кирилл Кононов. При этом процесс будет неравномерным в разных странах, добавляет он: в Японии и ЕС повышение будет больше, чем в США, поскольку их экономики больше зависят от импорта нефти и газа и более уязвимы к повышению сырьевых цен.
Более склонны к повышению ставок будут центральные банки стран с большей зависимостью от импорта природных ресурсов, экономика которых росла относительно устойчиво в последние месяцы, но инфляционные ожидания при этом растут, считает Куликов. В частности, в первых рядах будут Великобритания и Япония.
Есть и противоположное мнение – что центробанки западных стран не будут поднимать ставки на фоне военного конфликта. Несмотря на вероятное ускорение инфляции в мире из-за подорожавших энергоносителей, аналогии с 2022 г. не вполне подходят из-за более слабого рынка труда и экономик в целом, что ограничит рост цен, уверен директор по инвестициям «Астра управление активами» Дмитрий Полевой. К тому же ставки находятся на более высоком уровне, чем тогда, добавляет он. Рост ставок будет нести угрозу для экономики – вряд ли регуляторы с учетом этого будут их повышать, считает Полевой. Вместо этого западные страны будут ужесточать налоговую политику и наращивать государственный долг, полагает директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития России Александр Кнобель.
Риски для мировой инфляции
Чем дольше будет продолжаться конфликт, а цены на сырье находиться на повышенных уровнях, тем более выраженными могут быть ускорение базовой инфляции (рассчитывается с исключением товаров, цены на которые подвержены влиянию сезонного и административного факторов. – «Ведомости») и рост инфляционных ожиданий населения, говорит Полевой.
Это способно вынудить центробанки повысить ставки, допускает аналитик.
Конфликт на Ближнем Востоке будет исчерпан еще в этом году и внесет вклад в уровень ИПЦ до 0,5 п. п. в крупных экономиках, причем с потенциалом резкого замедления роста цен после возвращения котировок нефти Brent до $50–60/барр., считает Шибанов. Эскалация в Персидском заливе привнесет в общий темп роста цен дополнительно 1,5–2 п. п., если экстраполировать текущую ситуацию на 2026 г., считает директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин.
Война на Ближнем Востоке неизбежно приведет к тому, что мировая экономика столкнется с ускорением инфляции и замедлением экономического роста, заявила Reuters глава МВФ Кристалина Георгиева. Свой прогноз институт обновит 14 апреля – январский предполагает мировую инфляцию на уровне 3,8%.
Экономика США и ЕС находится в более слабом положении, чем в 2022 г., – это может ограничить влияние энергетической инфляции и не оказать того же эффекта, что четыре года назад, полагает аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова. При этом длительное (до мая-июня) перекрытие Ормузского пролива приведет к разрушению логистических цепочек, что окажет значительное влияние на инфляцию и экономику, говорит она. В частности, это сохранит цены на нефть и СПГ повышенными, что косвенно повлечет увеличение стоимости бензина и продуктов питания.
Война на Ближнем Востоке, которая продолжается с конца февраля, привела к блокаде Ормузского пролива, по которому транспортируют 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ. Это уже вызвало рост цен на энергоресурсы и золото. В частности, стоимость нефти марки Brent выросла с 28 февраля на 51,6% – до $110,15/барр. по состоянию на 7 апреля. На пике котировки достигали $118,57/барр., по данным на 31 марта. Цена на газ на хабе TTF в Нидерландах с 28 февраля по 7 апреля выросла в 1,7 раза до $629 за 1000 куб. м. В моменте (19 марта) цена достигала $888 за 1000 куб. м.
Цена золота подскочила 28 февраля на 2,41% – до $5404,1, но затем перешла к снижению и достигла $4697, по данным на 7 апреля.
Действия ФРС
Экономика США находится в более сбалансированном состоянии и меньше зависит от экспорта энергоносителей, чем ЕС и Великобритании – это оставляет за ФРС пространство, чтобы не торопиться с повышением ставки, отмечает Попцова. В США сохранится неизменная ставка до конца 2026 г., полагает Шибанов. По прогнозу Кононова, в конце апреля ставка ФРС все же вырастет и будет на уровне 3,75–4% (сейчас 3,5–3,75%).
Рост цен на энергоносители может ускорить инфляцию в США, но судить о масштабах проблемы пока рано, заявили в ФРС по итогам прошедшего 17–18 марта заседания. Ставка осталась без изменения – на уровне 3,5–3,75%. При этом ФРС повысила прогноз по инфляции в США на 2026 г. до 2,7% с 2,4%, ожидавшихся ранее. Индекс потребительских цен (CPI) в феврале составил 2,4%, как и в январе.
ФРС перейдет к снижению ставки до 3,25–3,5% на заседании 28–29 апреля, прогнозирует большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters. Аналитики Citigroup 6 апреля пересмотрели прогнозы и полагают, что регулятор США опустит базовую ставку в сентябре, а не в июне, как прогнозировалось ранее.
В прошлом году ФРС держала ставку без изменений на уровне 4,25–4,5% годовых до 17 сентября, когда она снизила ее на 0,25 п. п., затем 29 октября регулятор США принял решение понизить ее еще на 0,25 п. п. Последнее, третье, снижение произошло 10 декабря, с этого момента ставка держится на нынешних уровнях – минимальных за последние три года.
Шаги ЕЦБ
Повышение ставок в еврозоне будет оправданно в случае разгона инфляционных ожиданий и расширения роста ИПЦ за пределы энергетического сектора, в том числе на основные товары, говорит Попцова. По ее словам, такой сценарий может потребовать повышения ставки ЕЦБ на 25–50 б. п. во втором полугодии.
Участники рынка фьючерсов ожидают, что регулятор четыре раза подряд повысит ставку, но вряд ли это возможно, подчеркивает Попцова. Шибанов ожидает от Центробанка ЕС до трех повышений, в сумме на 0,75 п. п. за 2026 г. Кононов прогнозирует ставку ЕЦБ на уровне 2–2,5% на конец апреля.
Базовая ставка Европейского центрального банка также снижается с 2024 г. Она опустилась с 4,5% на апрель 2024 г. до 2,15% к 5 июня 2025 г. С тех пор ее уровень держится на отметке 2,15%. Европейский регулятор ухудшил прогнозы для экономики зоны евро на 2026 г. (с 1,2 до 0,9%), одновременно повысив ожидания по инфляции (с 1,9 до 2,6%). Главной причиной пересмотра оценок регулятор называет войну на Ближнем Востоке: она вызвала резкий рост цен на нефть и газ и повысила неопределенность.
Ставка банка Англии
Британский ЦБ может повысить ставку трижды – в сумме на 0,75 п. п. – до 4,5%, считает Шибанов. Кононов ожидает, что ставка Банка Англии составит 3,75–4% на конец апреля. По мнению Попцовой, Банк Англии воздержится от повышения, поскольку слабость экономики может сдерживать инфляцию.
Банк Англии снижает ставку с августа 2024 г. шагами по 0,25 п. п. Она уже опустилась с 5,25% годовых на конец июля 2024 г. до 3,75% по данным на 7 апреля. Она держится на текущем уровне с 18 декабря 2025 г. Регулятор представит обновленные прогнозы 30 апреля.
ДКП Японии
Ставка Банка Японии на конец апреля составит 0,75–1%, полагает Кононов. Шибанов считает, что регулятор Японии до конца 2026 г. поднимет показатель один раз на 0,25 п. п. – до 1%. С декабря 2025 г. ставка находится на уровне 0,75%. До февраля 2024 г. она была отрицательной.
Рынки ожидают значительное повышение процентной ставки Банком Японии на предстоящем апрельском заседании, сообщает The Wall Street Journal. Стратег Citi Research Томохиса Фудзики считает, что вероятность корректировки денежно-кредитной политики составляет до 70%.
Политика ЦБ РФ
Эскалация на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе вызовет рост издержек в мировой экономике, который может повлиять на Россию, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 20 марта. Итоговый эффект будет зависеть от длительности конфликта, в долгосрочной перспективе он может стать проинфляционным фактором, отметила она. Глава ЦБ РФ также указала на негативное влияние на логистику российского экспорта.
«По сути, это очередной шок предложений, который будет влиять на издержки в мире и в определенной мере переноситься в цены на российском рынке. Кроме того, проблемы с логистикой могут оказать неблагоприятное влияние и на объемы нашего экспорта», – заявила Набиуллина. Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд по итогам заседания 20 марта, показатель опустился на 0,5 п. п., до 15%.
ЦБ может снизить ставку до 13% к концу года из-за охлаждения деловой активности, говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты (текст от 23 марта). В апреле шаг регулятора может составить 25–50 базисных пунктов.
В подготовке статьи участвовали Анастасия Бойко, Василий Милькин