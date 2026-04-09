Израиль заявил о ликвидации секретаря и племянника генсека «Хезболлы»

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, в свою очередь, сказал, что США и Израиль уже нарушили три ключевых пункта перемирия, поэтому будущие переговоры и сам объявленный на две недели режим прекращения огня теряют смысл. По его словам, договор был нарушен при атаке на Ливан, нарушении воздушного пространства Ирана беспилотником, а также отрицанием права Тегерана на обогащение урана.