Израиль заявил о ликвидации секретаря и племянника генсека «Хезболлы»
Личный секретарь и племянник лидера движения «Хезболла» Наима Касема был убит в Бейруте израильскими военными. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали Али Юсефа Харши, личного секретаря генсека террористической организации "Хезболла", племянника Наима Кассама в районе Бейрута», – говорится в заявлении. Атака произошла 8 апреля.
Израильские военные также ударили по двум ключевым переходам, по которым перемещались с северной части Ливана в Южную члены «Хезболлы». По ним также переправлялось оружие, снаряды, пусковые установки. Армия поразила 10 складов боеприпасов на юге Ливана.
После заключения двухнедельного перемирия США и Ирана американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между странами возникло «обоснованное недопонимание» относительно Ливана. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не давал обещания, что Ливан не подвергнется атаке во время режима прекращения огня.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, в свою очередь, сказал, что США и Израиль уже нарушили три ключевых пункта перемирия, поэтому будущие переговоры и сам объявленный на две недели режим прекращения огня теряют смысл. По его словам, договор был нарушен при атаке на Ливан, нарушении воздушного пространства Ирана беспилотником, а также отрицанием права Тегерана на обогащение урана.