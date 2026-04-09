Какие прогнозы делают западные СМИ о перемирии между США и Ираном

Какие прогнозы делают западные СМИ о перемирии между США и ИраномИздания ожидают, что прекращение огня окажется недолгим
8 апреля США, Израиль и Иран после более чем месяца боевых действий согласовали временное прекращение огня сроком на две недели при посредничестве Пакистана. На этом фоне Тегеран направляет делегацию в Исламабад для переговоров с американскими представителями, сообщил посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран согласовали почти все различные пункты, вызвавшие разногласия в прошлом. Двухнедельный срок позволит окончательно урегулировать вопрос.
Позже ЦАХАЛ заявила о крупнейшей с начала операции атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Удары были нанесены по Бейруту, долине Бекаа и югу страны и заняли около десяти минут. В результате атаки погибли по меньшей мере 254 человека, еще 1165 получили ранения.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США и Израиль уже нарушили три ключевых пункта перемирия, поэтому будущие переговоры и сам режим прекращения огня теряют смысл.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Вашингтон никогда не давал обещания, что Ливан не подвергнется атаке во время режима прекращения огня.
«Ведомости» собрали прогнозы западных СМИ – каких результатов можно ожидать от двухнедельного перемирия и что оно означает для каждой из сторон.
«Ожидается, что Вэнс сыграет заметную роль в переговорах с Ираном. После того, как во вторник в Будапеште он помог премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в кампании по переизбранию, в среду Вэнс неоднократно называл прекращение огня с Ираном “хрупким перемирием” и сказал, что Трампу “не терпится добиться прогресса”».
«Аналитики также предупредили, что любое облегчение может быть кратковременным, в зависимости от результатов переговоров.»
«Вывод: Иран намерен использовать свой вновь обретенный контроль над потоками нефти из Персидского залива в качестве рычага давления на Трампа, поскольку Исламская Республика стремится восстановить свою мощь после самой серьезной угрозы своему выживанию за последние десятилетия».
«Трамп все еще может возобновить авиаудары, если переговоры провалятся. Или он может остановить войну сейчас, но возобновить атаки в будущем, или дать Израилю зеленый свет на это. Однако на данный момент Иран вряд ли откажется от своего контроля над Ормузским проливом или пойдет на другие крупные уступки в ходе предстоящих переговоров, считают аналитики».
«Тем не менее, корни глубоко укоренившихся внутренних беспорядков в стране – экономика, подорванная санкциями и инфляцией, а также непопулярное теократическое правительство — остаются, и эта уязвимость, которую вряд ли удастся устранить, даже столкнувшись с объединенной мощью США и Израиля».
«Это поднимает вопросы о том, побудит ли последний запрос США членов коалиции в Ормузском проливе оперативно представить планы и считают ли они реалистичными сроки, установленные США на несколько дней».
«Подобная коварная региональная ситуация объясняет опасения, что перемирие не продлится до конца недели.
Если встреча всё-таки состоится, это, вероятно, станет лишь началом сложного процесса, который проверит мастерство и выдержку Трампа и его команды».
«Перспективы успеха становятся еще более туманными, учитывая изменившиеся политические условия, вызванные гибелью многих высокопоставленных иранских лидеров в войне, включая аятоллу Али Хаменеи. Выжившие чиновники, которые уже более месяца находятся под полным контролем американских и израильских военных, могут прийти к выводу, что у них есть преимущество».
«Это те показатели мгновенного успеха, которые присущи мистеру Трампу. И он знает, что даже если 21 апреля истечет двухнедельный срок прекращения огня, а окончательного соглашения по длинному списку вопросов, которые десятилетиями разделяли Вашингтон и Тегеран, не будет достигнуто, политический риск возобновления боевых действий остается высоким, особенно в свете приближающихся промежуточных выборов и предстоящего саммита с лидером Китая, Си Цзиньпин».