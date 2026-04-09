Представители Ирана прилетят в Пакистан 9 апреля для переговоров с США
Делегация Ирана прилетит 9 апреля в Исламабад для встречи с представителями США, заявил в соцсети X посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам.
«По приглашению премьер-министра [Пакистана] Шахбаза Шарифа иранская делегация прибывает сегодня вечером в Исламабад для серьезных переговоров на основе 10 пунктов, предложенных Ираном», – написал он.
По словам дипломата, встреча произойдет, несмотря на скептицизм среди иранского сообщества. Он вызван несколькими нарушениями режима прекращения огня Израилем, подчеркнул Могаддам.
8 апреля, после заключения двухнедельного перемирия между Ираном и США, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон готов корректировать свои требования к Тегерану по отказу от обогащения урана. Он подчеркнул, что в таком случае Тегеран должен «добросовестно вести переговоры» и приложить усилия, чтобы предоставить США то, чего они добиваются.
При этом спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что США и Израиль уже нарушили три ключевых пункта перемирия, в том числе отрицание права Тегерана на обогащение урана и атаки на Ливан. По мнению политика, в связи с этим будущие переговоры теряют смысл.