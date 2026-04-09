Представители Ирана прилетят в Пакистан 9 апреля для переговоров с США

8 апреля, после заключения двухнедельного перемирия между Ираном и США, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон готов корректировать свои требования к Тегерану по отказу от обогащения урана. Он подчеркнул, что в таком случае Тегеран должен «добросовестно вести переговоры» и приложить усилия, чтобы предоставить США то, чего они добиваются.