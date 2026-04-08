Политика /

Вэнс: США откажутся от пункта про уран, если Иран готов к диалогу

США готовы корректировать свои требования к Ирану по отказу от обогащения урана, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что в таком случае Тегеран должен «добросовестно вести переговоры» и приложить усилия, чтобы предоставить США то, чего они добиваются.

«Я оптимистично смотрю на перспективы того, что иранцы поведут себя мудро», – сказал вице-президент.

По словам Вэнса, Вашингтон сохранит требование не осуществлять обогащение урана с целью создания ядерного оружия.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х написал, что США и Израиль уже нарушили три ключевых пункта перемирия, поэтому будущие переговоры теряют смысл. Одним из ключевых пунктов он назвал отрицанием права Тегерана на обогащение урана.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте