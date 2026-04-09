Политика

Иран назвал условие, при котором суда США смогут пройти через Ормузский пролив

Ормузский пролив открыт в том числе для судов из США, но проход возможен только при согласовании с иранскими властями и при отсутствии враждебных действий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде телеканалу ITV.

«Ормузский пролив открыт. Однако, разумеется, каждый танкер и каждое судно должны согласовать необходимые меры с иранскими властями, чтобы безопасно пройти через пролив», – сказал замминистра. Он уточнил, что это правило распространяется на все страны, включая Соединенные Штаты.

Хатибзаде пояснил, что сопровождение судов необходимо из-за сохраняющейся угрозы – в рамках текущего конфликта Иран заминировал акваторию пролива, и мины там по-прежнему остаются. При этом у иранской стороны информация о безопасных маршрутах.

ITV напоминает, что контроль над Ормузским проливом стал одним из ключевых факторов глобального энергетического и экономического кризиса, а также повлиял на начало переговоров с США. В то же время открытость пролива остается инструментом давления Тегерана, так как случае несогласия с его требованиями он может быть вновь закрыт.

8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства.

В тот же день Reuters писал, что Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме 9 или 10 апреля в преддверии встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане. Собеседник агентства рассказал, что пролив будет открыт, если будет достигнута договоренность о рамках переговоров. В таком случае координация действий с иранскими военными будет обязательной для всех судов. 

