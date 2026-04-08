Политика

Reuters: Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля

Ведомости

Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме 9 или 10 апреля в преддверии встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, участвующего в переговорах.

Собеседник агентства рассказал, что пролив будет открыт, если будет достигнута договоренность о рамках переговоров. В таком случае координация действий с иранскими военными будет обязательной для всех судов. 

8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства. При этом в тот же день иранский телеканал Press TV сообщил, что Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по нефтеперерабатывающему заводу. Детали пока неизвестны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте