Политика

Axios: США сочли новое предложение Ирана недостаточным для сделки

Если Иран не изменит свои условия, США продолжит переговоры «бомбами», сказал источник
Татьяна Мозолевская
The White House
The White House

Иран представил обновленное предложение по соглашению о прекращении войны с США, но Белый дом считает изменения недостаточными для заключения сделки. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным издания, президент США Дональд Трамп 19 мая проведет совещание с командой по национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома для обсуждения возможных военных сценариев.

Американский чиновник заявил Axios, что, если Иран не изменит свою позицию, переговоры придется продолжать «через бомбы».

Обновленное иранское предложение было передано США вечером 17 мая через пакистанских посредников. По словам источников, документ содержит лишь символические изменения по сравнению с предыдущей версией. В частности, Тегеран подробнее подтвердил приверженность отказу от создания ядерного оружия, но не предложил конкретных обязательств по прекращению обогащения урана или передаче запасов высокообогащенного урана.

В Вашингтоне также опровергли сообщения иранских СМИ о готовности США смягчить нефтяные санкции без ответных шагов со стороны Тегерана. 18 мая Tasnim писал, что США согласились на временное снятие санкций против иранской нефти в течение периода переговоров, следует из нового предложения Вашингтона.

В середине мая Вашингтон представил Тегерану новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов. В частности, США отказались выплачивать Ирану репарации, потребовали вывезти из страны 400 кг обогащенного урана для передачи США и разрешить работу только одного ядерного объекта на территории Исламской Республики.

18 мая The New York Times писала, что США и Израиль ведут масштабную подготовку к возобновлению атак против Ирана. Новые удары возможны уже на этой неделе.

