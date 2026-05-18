Axios: США сочли новое предложение Ирана недостаточным для сделки

Обновленное иранское предложение было передано США вечером 17 мая через пакистанских посредников. По словам источников, документ содержит лишь символические изменения по сравнению с предыдущей версией. В частности, Тегеран подробнее подтвердил приверженность отказу от создания ядерного оружия, но не предложил конкретных обязательств по прекращению обогащения урана или передаче запасов высокообогащенного урана.