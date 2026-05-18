NYT: США и Израиль готовятся к возобновлению атак против Ирана

Сейчас США и Израиль находятся в состоянии войны с Ираном. В апреле стороны договорились о прекращении огня для проведения переговоров в Пакистане. Одновременно с этим продолжается двусторонняя блокировка Ормузского пролива – закрытой акваторию поддерживают как иранские, так и американские силы. При этом 18 мая США согласились на временное снятие санкций против иранской нефти в течение периода переговоров.