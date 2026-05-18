NYT: США и Израиль готовятся к возобновлению атак против Ирана

Ведомости

США и Израиль ведут масштабную подготовку к возобновлению атак против Ирана. Новые удары возможны уже на этой неделе, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Многие военные аналитики считают, что бомбардировок с воздуха будет недостаточно, чтобы заставить Иран согласиться с американскими требованиями, отмечает издание. США и Израиль могут начать операцию со спецназа, чтобы захватить иранские запасы высокообогащенного урана, однако такой маневр поставит под угрозу жизни многих солдат. Решение еще больше ослабит внутреннюю поддержку непопулярной в США войны, пишет NYT.

17 мая стало известно, что США представили Ирану новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов. Вашингтон отказался выплачивать Тегерану какие-либо военные репарации и потребовал вывезти из Ирана 400 кг обогащенного урана для передачи США, а также требует разрешить работу только одного ядерного объекта на территории республики.

Сейчас США и Израиль находятся в состоянии войны с Ираном. В апреле стороны договорились о прекращении огня для проведения переговоров в Пакистане. Одновременно с этим продолжается двусторонняя блокировка Ормузского пролива – закрытой акваторию поддерживают как иранские, так и американские силы. При этом 18 мая США согласились на временное снятие санкций против иранской нефти в течение периода переговоров.

