США согласились на отмену нефтяных санкций против Ирана на время переговоров
США согласились на временное снятие санкций против иранской нефти в течение периода переговоров, следует из нового предложения Вашингтона. Об этом пишет Tasnim со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что Иран настаивает на отмене всех санкций в отношении страны. Но США предлагают отмену ограничений управления по контролю за иностранными активами (OFAC) лишь после окончательного соглашения.
По данным CNN, 16 мая президент США Дональд Трамп встретился с высокопоставленными членами своей команды по нацбезопасности, чтобы обсудить дальнейшие действия насчет конфликта в Иране. Источники телеканала заявляют, что Пентагон подготовил планы по военным целям на случай, если Трамп решит нанести новые удары, в том числе по объектам энергетики и инфраструктуры в Иране.
В середине мая Вашингтон представил Тегерану новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов. В частности, США отказались выплачивать Ирану репарации, потребовали вывезти из страны 400 кг обогащенного урана для передачи США и разрешить работу только одного ядерного объекта на территории Исламской Республики.