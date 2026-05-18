Вторгнется ли Дональд Трамп на Кубу

На этом фоне Куба продолжает испытывать экономические проблемы из-за американских санкций, а Трамп неустанно обещает «заняться» этой страной, так как она «недееспособна». В интервью журналистке Шерли Аткинсон 10 мая он также подчеркнул, что госсекретарь Марко Рубио (один из основных сторонников жесткого подхода в отношении Кубы в администрации) поддерживает контакты с Гаваной. Давление на Кубу со стороны США начало увеличиваться практически сразу после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г. После похищения в январе 2026 г. американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро ситуация ухудшилась. Представители администрации, включая самого Трампа, не исключали даже военный сценарий развития событий, если Куба не пойдет на «реформы» политической и экономической системы, а также не пересмотрит свою внешнюю политику. И отдельные подвижки на этом направлении были. Например, в марте правительство Кубы сняло запрет для эмигрантов на инвестиции. Ограничения были сняты также для американских компаний. В середине апреля действующий президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес в интервью американскому NBC News подчеркнул возможность диалога и сделки с США, хотя и признал сложность этого процесса. 8 мая агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что Вашингтон не рассматривает сценарий военной операции против Кубы в ближайшей перспективе, несмотря на жесткие заявления Трампа в адрес Гаваны.