Вторгнется ли Дональд Трамп на Кубу

Вторгнется ли Дональд Трамп на КубуНа Острове свободы опасаются скорого американского удара
На Кубе не исключают возможность вторжения или ударов со стороны США и готовятся к такому развитию событий, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свое кубинское отделение. Кроме того, 17 мая портал Axios сообщил о приобретении правительством страны 300 беспилотников для возможного нанесения ударов по американской базе Гуантанамо на острове и кораблям ВМС США. Собеседник журналистов в правительстве США подчеркнул, что эти документы могут стать поводом для начала военной операции против Гаваны. В качестве дополнительного раздражителя он упомянул якобы наличие на Кубе иранских инструкторов. «Западное полушарие не может быть площадкой наших противников», – сказал он.
Незадолго до этого, 16 мая, газета Miami Herald сообщила о планах минюста США 20 мая предъявить обвинения 94-летнему бывшему первому секретарю ЦК компартии Кубы Раулю Кастро (брат лидера кубинской революции и руководителя страны с 1959 по 2011 г. Фиделя Кастро) по делу о крушении двух самолетов кубинской диссидентской организации «Братья на помощь» (базируется в США) в 1996 г. Тогда Фидель Кастро принял на себя ответственность за отдачу приказа по сбитию самолетов, так как те неоднократно нарушали воздушное пространство Кубы.
Этим новостям предшествовал первый за 11 лет визит директора ЦРУ на остров (первым из директоров управления Гавану посетил Джон Бреннан в 2015 г., служивший во второй администрации Барака Обамы в 2013–2017 гг.). В ходе этой поездки нынешний глава ведомства Джон Рэтклифф встретился с представителями кубинского правительства. По данным Axios, он требовал от них отказаться от «тоталитаризма» и порвать связи с американскими противниками. CNN сообщает, что он, в частности, обвинял кубинцев в связях с Россией и Китаем.
На этом фоне Куба продолжает испытывать экономические проблемы из-за американских санкций, а Трамп неустанно обещает «заняться» этой страной, так как она «недееспособна». В интервью журналистке Шерли Аткинсон 10 мая он также подчеркнул, что госсекретарь Марко Рубио (один из основных сторонников жесткого подхода в отношении Кубы в администрации) поддерживает контакты с Гаваной. Давление на Кубу со стороны США начало увеличиваться практически сразу после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г. После похищения в январе 2026 г. американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро ситуация ухудшилась. Представители администрации, включая самого Трампа, не исключали даже военный сценарий развития событий, если Куба не пойдет на «реформы» политической и экономической системы, а также не пересмотрит свою внешнюю политику. И отдельные подвижки на этом направлении были. Например, в марте правительство Кубы сняло запрет для эмигрантов на инвестиции. Ограничения были сняты также для американских компаний. В середине апреля действующий президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес в интервью американскому NBC News подчеркнул возможность диалога и сделки с США, хотя и признал сложность этого процесса. 8 мая агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что Вашингтон не рассматривает сценарий военной операции против Кубы в ближайшей перспективе, несмотря на жесткие заявления Трампа в адрес Гаваны.
Конфликт на Ближнем Востоке спасает Кубу от Трампа и потенциального вторжения, но иное давление на остров нарастать все равно будет, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. По ее словам, кубинцы, обычный народ, будут сопротивляться любому американскому вмешательству. Не в последнюю очередь Трампа и его команду останавливает и то, что любое военное обострение ситуации может привести к новому потоку беженцев в США, что опять-таки ударит по рейтингу президента. При этом если Трамп все-таки не откажется от идеи «взять» Кубу, то развитие этого сценария можно ожидать уже после промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г. Что касается желаний Трампа в отношении Кубы, то он хочет реальной смены режима, освобождения политзаключенных и прекращения отношений с Китаем и Россией. Эксперт подчеркнула, что Гавана, в свою очередь, может предложить сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с наркотрафиком, но нынешнюю администрацию это вряд ли устроит без значительных уступок со стороны кубинцев в политической, экономической и внешнеполитической сферах.