Клан Кастро: из тени – обратно к власти

Клан Кастро: из тени – обратно к властиПотомки революционеров возвращаются в публичную политику, уверены американские СМИ
Почти 60 лет семья Кастро открыто управляла Кубой. В 2018 г. Рауль Кастро, брат Фиделя, решил передать власть человеку, не являющемуся его родственником. Преемником стал давний сподвижник – Мигель Марио Диас-Канель Бермудес. Более того, на VIII съезде Компартии в 2021 г. в политбюро не оказался ни один человек, в ком текла бы кровь Кастро (правда, туда прошел зять Рауля Кастро Луис Альберто Родригес Лопес-Кальехас).
Казалось, Кастро отдалились от публичной политики, сохранив лишь закулисное влияние. Однако энергетическая блокада острова, устроенная президентом США Дональдом Трампом, и угрозы Вашингтона сменить власть на Кубе вновь подняли вопрос о возможном возвращении клана из тени. Члены семьи все чаще появляются перед общественностью, а источники СМИ утверждают, что американские чиновники ведут переговоры напрямую с представителями Кастро, минуя официальные каналы. Как пишет Axios, США уверены: 94-летний Рауль Кастро и его ближайшее окружение по-прежнему принимают ключевые решения на острове. The New York Times предполагает, что американцы хотят повторить с Кубой сценарий, аналогичный венесуэльскому, – сменить официального лидера на более лояльного к Соединенным Штатам политика.
Рауль Гильермо Родригес Кастро – любимый внук Рауля
После долгого перерыва на публике появился 41-летний Рауль Гильермо Родригес Кастро – внук Рауля Кастро, который сейчас активно взаимодействует с администрацией Трампа. Он родился шестипалым, за что получил прозвище Краб» («El Cangrejo»), и происходит из одной из самых привилегированных семей режима. Мужчина – сын старшей дочери Рауля Кастро и генерал-майора Луиса Альберто Родригеса Лопеса-Кальеха. Последний до своей скоропостижной смерти в 2022 г. возглавлял военный конгломерат Gaesa – холдинг, контролирующий, по некоторым оценкам, до 80% кубинской экономики. В руках консорциума сосредоточен бизнес правящей военно-политической элиты Гаваны, включая свыше 60 предприятий, туристические компании, банки, отели и многое другое.
С детства Рауль был любимчиком деда. Повзрослев, он стал его телохранителем прозвища «супервнук» и «Раулито» (то есть «маленький Рауль»).
Внук сопровождал деда во время многих зарубежных поездок, в том числе во время встречи с папой Франциском в 2015 г. и визита в Россию в том же году.
С 2016 г. Рауль возглавляет Главное управление личной безопасности (DGSP), отвечающеее за охрану деда, и считается его доверенным советником. Неудивительно, что американцы охотно идут с ним на контакт.
В свободное от основной работы время Рауль охраной местных влиятельных лиц и иностранных гостей. По данным новостного портала Café Fuerte, среди его подопечных однажды оказалась американская певица Бейонсе, которая пришла в восторг от общения с импозантным кубинцев.
Из-за любви к светским мероприятиям Рауль-младший периодически привлекал внимание общественности. Например, в 2017 г. вирусным стал видеоролик, где он танцует в Варадеро вместе с популярным дуэтом Gente de Zona.
В политике Рауль предпочитает держаться за кулисами. Однако 13 марта 2026 г. внук Кастро неожиданно принял участие во встрече президента Диас-Канеля с лидерами Коммунистической партии Кубы и Совета министров. Позже он присутствовал на пресс-конференции, где Диас-Канель подтвердил информацию о переговорах с США. Как раз за несколько недель до этого в американской прессе появилась информация том, что Рауль Гильермо представляет Кубу на этих переговорах.
Алехандро Кастро Эспин – старший сын Рауля
60-летний Алехандро Кастро Эспин, единственный сын Рауля Кастро, в последнее время, по наблюдениям СМИ, также стал чаще появляться на людях – после того как практически исчез из публичного пространства почти на восемь лет, когда его отец отошел от дел. Он также участвует в переговорах с США: как уверяют источники, еще в феврале он ездил в Мексику на встречу с американцами.
Алехандро окончил Высший политехнический институт на Кубе, получив диплом по инженерному делу, затем защитил докторскую степень в Высшем институте международных отношений.
В молодости его прикомандировали к кубинскому контингенту во время гражданской войны в Анголе. Хотя сын Кастро не сражался на передовой, он получил случайное ранение в глаз без потери зрения. Впоследствии Алехандро сделал карьеру в разведке и сейчас возглавляет Совет национальной обороны и безопасности, в подчинении которого находятся кубинские спецслужбы.
Считается, что Алехандро сыграл ключевую роль в потеплении отношений между США и Кубой в 2014 г. при президенте Бараке Обаме. Бывший глава кубинской католической церкви Хайме Ортега уверял, что сын Кастро возглавлял делегацию на секретных переговорах, которые много месяцев шли в Канаде при посредничестве католической церкви. О нормализации отношений было объявлено 17 декабря – как раз в день рождения папы Франциска.
Когда в 2018 г. Рауль Кастро решил отойти от дел, именно Алехандро считался его наиболее вероятным преемником. Однако появились слухи, что по какой-то причине он впал в немилость и выбыл из списка кандидатов. Тогда же он стал реже появляться на публике. Но никаких подробностей узнать не удалось: семья Кастро всегда тщательно оберегала свою частную жизнь.
Оскар Перес-Олива Фрага – внучатый племянник Рауля и Фиделя
Еще один член семьи Кастро, которого называют активным участником переговоров, – 54-летний Оскар Перес-Олива Фрага – внучатый племянник Рауля и Фиделя Кастро (внук их младшей сестры Анхелы). Фрага получил инженерное образование и долгое время работал в компании по импорту промышленного оборудования Maquimport и в особой экономической зоне «Мариэль».
Затем он переключился на карьеру чиновника и с прошлого октября занимает пост вице-премьер-министра и министра внешней торговли и иностранных инвестиций. Именно Фрага объявил о реформе, которую The New York Times называет одним из крупнейших политических изменений со времен Кубинской революции 1959 г.: в марте 2026 г. кубинским эмигрантам разрешили инвестировать и владеть бизнесом на острове. Газета считает Фрагу одним из возможных претендентов на пост президента. Его преимущество в том, что он, с одной стороны, тесно связан с кланом Кастро, а с другой – не носит их фамилию.
Мариэла Кастро Эспин – дочь Рауля
Из многочисленного клана Кастро заметную роль в кубинской политике играет еще 63-летняя дочь Рауля Кастро – Мариэла Кастро Эспин. Правда, сфера ее интересов специфична и не связана с экономическими вопросами. В 1988 г. – Мариэла основала Национальный центр сексуального образования (CENESEX) в Гаване и возглавляет его до сих пор.
Дочь Кастро прославилась своей деятельностью не только на родине, но и за рубежом, являясь действительным членом Всемирной ассоциации сексуального здоровья (WAS). Мариэла замужем, у нее трое детей. Она убеждена, что либеральные взгляды в сексуальной сфере вполне соответствуют идеалам революции.
Сандро Кастро – внук Фиделя
Дети и внуки Рауля Кастро играют в кубинской политике куда большую роль, чем потомки его старшего брата. Самый заметный из отпрысков последнего – его 33-летний внук – Сандро Кастро. Его отец – сын Фиделя Алексис Кастро Сото дель Валье – активно вел соцсети. В Twitter (сейчас – Х) он рассказывал о своем детстве и даже позволял себе завуалированную критику экономических решений кубинского правительства. Но в 2024 г. Алексис объявил, что доктор посоветовал ему «цифровую детоксикацию», и прекратил публикации.
От отца Сандро унаследовал страсть к соцсетям. Он один из самых известных людей в стране, владелец популярного ночного клуба EFE Bar в Гаване и инфлюенсер, прославившийся весьма провокационными для социалистического государства видеороликами и высказываниями. В своих видео он показывает, как гоняет по столице на Mercedes Benz V6 со скоростью 140 км/ч, отдыхает на роскошных яхтах, посещает эксклюзивные вечеринки, носит дизайнерскую одежду.
Внук Фиделя подшучивал над перебоями с электроэнергией на острове и критически высказывался о кубинской музыке. Сандро был в числе организаторов масштабного празднования Хеллоуина на острове и однажды появился на нем в костюме Бэтмена.
Недавно в интервью CNN Сандро заявил: «Думаю, что большинство кубинцев хотят быть капиталистами, а не коммунистами». Внук Фиделя утверждает, что из-за его высказываний его как-то вызывали на беседу в службу госбезопасности, но на этом все и закончилось. «Я революционер, но революционер идей, прогресса, перемен», – говорит он то ли полушутя, то ли всерьез.
Алина Фернандес Ревуэльт – дочь Фиделя
Еще одна известная представительница рода Кастро – 70-летняя Алина Фернандес Ревуэльта – внебрачная дочь Фиделя Кастро, появившаяся на свет в тот период, когда ее отец еще не был лидером государства. Алина сначала работала фотомоделью, затем стала пресс-секретарем модельного агентства на Кубе. В 1993 г. она решилась на побег из страны: воспользовавшись поддельным паспортом и париком, покинула родину под видом испанской туристки. В конечном итоге Алина обосновалась в США.
В Америке дочь Кастро несколько лет вела собственное радиошоу о культуре, стараясь избегать политические темы. Однако со временем превратилась в критика отца и социалистической политики Кубы, а заодно стала одним из главных источников информации о частной жизни Фиделя. Например, благодаря ее книге «Дочь Кастро: воспоминания изгнанницы» (1998) стало известно о существовании еще одного сына Фиделя – Хорхе-Анхеле Кастро.
Сыновья Фиделя
Остальные потомки Кастро играли и играют менее заметную роль в политической жизни страны, но добились успеха в других сферах. Так, сын Фиделя Кастро Алекс Кастро Сото дель Валье (не путать с Алексисом) выбрал профессию фотографа и прославился как личный фотобиограф своего отца.
А старший сын Фиделя, названный в честь отца Фиделем Анхелем Кастро Диас-Балартом, стал видным ученым. Под псевдонимом Хосе Рауль он уехал учиться в СССР: сначала поступил в Воронежский госуниверситет, а затем перевелся в МГУ, где окончил обучение по специальности «ядерная физика».
Свою научную карьеру начал в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне и на Нововоронежский АЭС. Позднее Фидель-младший продолжил работу на родине. В последние годы перед смертью (покончил с собой в 2018-м) был заместителем президента Кубинской академии наук, заведующим отделом науки и инноваций в Министерстве энергетики и промышленности. Его любимая тема – использование возобновляемой энергии на острове. Во время учебы в Советском Союзе Фидель встретил свою будущую жену – Ольгу Смирнову. Один из их сыновей стал преподавателем в Гаванском университете компьютерных наук, другие дети уехали заниматься наукой в Испанию.