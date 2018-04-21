Кто такой Мигель Диас-Канель и сколько власти даст ему Рауль Кастро

Диас-Канель (на фото слева) сменит 86-летнего Рауля Кастро на посту председателя Государственного совета Кубы Alexandre Meneghini/AP

На этой неделе мировые СМИ захлебнулись от эмоций – с 19 апреля впервые почти за 60 лет высший государственный пост на Кубе занял человек, который не носит фамилию Кастро. К тому же Мигель Диас-Канель в отличие от многих высокопоставленных чиновников не застал входа повстанческой армии в Гавану в 1959 г. Надежды на перемены охладил сам Диас-Канель. «Революция продолжит идти по намеченному пути», – сразу же заверил он Национальную ассамблею. И добавил: «На Кубе нет места тем, кто стремится к восстановлению капитализма».

Вообще-то ничего неожиданного. Три года назад, когда на Кубу приехала делегация из США, американские парламентарии поинтересовались, что Диас-Канель думает о революции, которая жестко определила политику острова и занимаемое им место на мировой арене. «Я родился в 1960-м, после революции. Я не лучший кандидат, чтобы отвечать на ваши вопросы по этой теме», – цитирует The New York Times (NYT) ответ Диас-Канеля.

Он настаивает на закрытии замеченных в свободомыслии сайтов, клеймит Запад за подрывную деятельность. Но одновременно призывает государственные СМИ побольше критиковать происходящее на острове, твердит, что не может нация изолироваться от остального мира, и ратует за то, чтобы дать кубинцам больше возможностей выходить в интернет. Не разделяет убеждений, что Кубе по силам обойтись без модернизации, которая, в свою очередь, необходима для участия в глобальной экономике, говорили его знакомые NYT.

В быту Диас-Канель позволяет себе вольности, не свойственные старшему поколению: носит джинсы и длинные волосы, слушает американские группы, ходит с iPad на заседания.

Выборы без выбора

Кроме Диас-Канеля другой кандидатуры на пост председателя госсовета Национальная ассамблея народной власти Кубы не рассматривала. За его назначение председателем проголосовали 603 из 605 парламентариев.

Но самым влиятельным человеком на острове по-прежнему будет 86-летний Рауль Кастро. Он собирается минимум до 2021 г. остаться во главе компартии, которая по конституции «является высшей руководящей силой общества и государства». Похоже, рассуждает The Guardian, смена председателя госсовета – это символический шаг. Кастро хочет убедиться, что новые лидеры смогут удержать власть в условиях экономической стагнации, старения населения и растущего недовольства молодежи.

Он не выскочка

О Диас-Канеле известно настолько мало, что сам Рауль Кастро был вынужден заявить: «Он не выскочка, не [кандидат-]импровизация, просто в последние годы оставался за кулисами». Диас-Канелю 20 апреля исполнилось 59 лет.

Он вырос в скромном одноэтажном домике с осыпающимся лепным фасадом в районе Санта-Клара (провинция Вилья-Клара, ранее – Лас-Вильяс), который считается одним из самых неблагополучных, пишет USA Today. Мать была школьной учительницей, отец – рабочим механического завода. Диас-Канель и сам собрался было на завод, поступив учиться на инженера в Центральном университете Лас-Вильяса им. Марты Абреу в Санта-Кларе.

Перебравшийся в США кубинец Сантьяго Альпизар вспоминал в интервью NBC, как студентами они развлекались под американскую музыку, не одобряемую партией. Диас-Канель был очень общительным молодым человеком, но уже тогда думал о репутации и всеми силами избегал двух вещей – конфликтов и разговоров о политике.

Бывший друг Диас-Канеля Гильермо Фариньяс отмечает, что, несмотря на модную в то время расовую дискриминацию, Диас-Канель не выказывал пренебрежения к нему и другим чернокожим. Диас-Канеля он называет «любознательным, пытливым, импульсивным, настойчивым, храбрым, безрассудным и настоящим другом» (в оригинале – amigo de sus amigos, т. е. другом своих друзей, – «Ведомости»). Рассорились они на последнем курсе, когда Фариньяса и еще нескольких студентов чуть не отчислили из вуза за интерес к работам Зигмунда Фрейда, жаловался он NBC. Дозволялось изучать труды только русских психологов. Диас-Канель осудил увлечение идеологически неверными авторами.

Боец без боев

Всю жизнь Диас-Канель положил на алтарь революции, но ни разу за нее не сражался, иронизирует NYT. Три года в армии он служил в ПВО. Демобилизовавшись в 1985 г., он стал преподавать в родном вузе и занялся там партийной работой – возглавил комитет Союза молодых коммунистов Кубы. «Он пытался убедить окружающих, что, если вы не настоящий коммунист, вас нужно подвергнуть наказанию», – возмущается ставший диссидентом Фариньяс.

Последние три года перед тем, как ему исполнилось 30, Диас-Канель посвятил интернациональному долгу. Партия поручила ему помогать идеологически близким силам Никарагуа бороться с контрас. Кубинец Родольфо Стассер как раз в то время работал доктором. Его возмущали коллеги, трудившиеся спустя рукава на таком важном посту, вспоминал он на страницах NYT. К тому же, как только он освоился в Никарагуа, пришел приказ о переводе в другое место. Возмущенный Стассер отправился жаловаться в кубинское посольство и попал к Диас-Канелю. Тот спокойно и доброжелательно 40 минут выслушивал жалобы, а сам помалкивал. Вскоре доктор узнал, что его оставили в Никарагуа.

В 1989 г. Диас-Канель вернулся на родину и продолжил восхождение по партийной лестнице – был вторым, затем первым секретарем Союза молодых коммунистов в провинции Вилья-Клара, вошел в ЦК компартии Кубы.

Кубинец Хуан Хуан Альмейда рассказывал NYT, что впервые услышал имя Диас-Канеля от отца, партаппаратчика, в 1993 г. Представитель старой революционной гвардии Хосе Рамон Машадо Вентура обрушился на нравы молодых лидеров, в том числе новичка – Диас-Канеля. За того неожиданно вступился Рауль Кастро: «Он надежен, просто слишком молод». В 1994–2003 гг. он уже работал первым секретарем компартии в провинции Вилья-Клара, т. е. фактически губернатором.

Велосипед и охрана

Середина 1990-х была нелегким временем для Кубы, лишившейся поддержки СССР, пишет на сайте Inosmi бывший собкор «РИА Новости» в Латинской Америке Юрий Николаев. Полки магазинов оказались пусты, правительству пришлось разрешить свободное хождение доллара и рынки с нефиксированными ценами. Диас-Канель добился открытия пунктов по продаже продовольствия населению за песо, а не за доллары. Когда начались перебои с бензином, он отказался от положенных ему «жигулей» с шофером и ездил на велосипеде. Правда, его сопровождала охрана на нескольких автомобилях, уточняют источники NYT.

К Диас-Канелю прилипло прозвище Día y Noche, т. е. «Днем и ночью», пишет CNN. Так его окрестили рядовые чиновники, к которым он мог нагрянуть в любое время с проверкой – все ли на месте, нет ли признаков воровства и т. д. Фариньяс вспоминает, как в середине 1990-х оказался в больнице, когда надолго отключилось электричество. Около 3 часов утра Диас-Канель приехал в госпиталь и пошел по палатам извиняться перед пациентами за блэкаут. Фариньяса госпитализировали после голодовки протеста. Он слышал, как охранник говорил Диас-Канелю: «Нет, не заходите сюда. Это контрреволюционная палата». Тем не менее Диас-Канель вошел, пожал старому другу руку и предложил: ни слова о политике. Они поболтали на разные темы. «У меня осталось впечатление, что Диас-Канель как раз и занимался политикой в тот момент», – говорил Фариньяс NYT. А NBC отмечает: Диас-Канель поинтересовался у докторов, что нужно для выздоровления его старого знакомого. «Сгущенка», – ответили те, и Диас-Канель прислал ее.

Гомофобии на Кубе – нет!

«Он любит Rolling Stones. Он любит Beatles. У него есть iPad. Мы снова и снова слышим об этом. По мне, так это смахивает на хорошо организованную [PR-]кампанию», – говорил USA Today Кристофер Сабатини из Колумбийского университета. Но директор ЛГБТ-клуба El Mejunje Рамон Сильверио Гомес возразил в разговоре с NBC: «Диас-Канель из тех людей, кто ходит в театр, потому что любит его, а не ради решения политических задач».

Среди руководителей провинции Диас-Канель выделялся бермудами вместо костюма и длинными волосами, отмечает NYT. И не только: он позволял проводить рок-концерты, фестивали тату и вступился за El Mejunje, когда его решили закрыть, добавляет ТАСС. Он даже водил на воскресные детские мероприятия El Mejunje двух своих детей от первого брака. Гомес вспоминает: «Он поддерживал нас каждый раз, когда на нас жаловались. Он был союзником. Однажды он сказал: «Вы можете рассчитывать на мою поддержку и понимание» (цитата по NYT). Впрочем, и дочь Рауля Кастро Мариэла, возглавляющая Национальный центр сексуального образования, на всю страну провозгласила лозунг: «Социализму – да! Гомофобии – нет!».

Неизвестный зампред

Таким же либералом Диас-Канель запомнился и жителям другой провинции, Ольгин, которую возглавлял с 2003 г. В том же году он по предложению Рауля Кастро был избран в состав политбюро компартии, оказавшись там самым молодым. А в 2009 г. сделал очередной шаг в карьере, став министром высшего образования.

На каждой должности, пишет NYT со ссылкой на знакомых с Диас-Канелем людей, он показывал себя спокойным и эффективным лидером, часто демонстрируя прогрессивные взгляды. Многие отмечают, что он хорошо умеет слушать, а кое-кто хвалит, что он лишен чванства и жесткости типичных партийных бонз. Будучи министром, он спокойно выслушивал критику преподавательского сообщества, а порой и упреки в свой адрес. Кубинская газета Granma отмечает, что Диас-Канель строго следовал сложившейся политике в образовании: «Кубинская система образования – одно из величайших творений революции, мы должны быть благодарны заботе Фиделя об этом».

Выход Диас-Канеля на мировую арену пришелся на 2012 г. Он занял пост заместителя председателя совета министров и отправился с официальным визитом в Каракас (Венесуэла), возглавив вместо Рауля Кастро кубинскую делегацию на встрече стран – участниц Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Он руководил делегацией Кубы на Олимпиаде в Лондоне, сопровождал Рауля Кастро в Бразилию, встречался в Москве с Путиным, посетил близкие Кубе по духу Китай и КНДР, представлял остров на похоронах президента Венесуэлы Уго Чавеса. Но, несмотря на эти и другие поездки, связей за пределами Кубы ему не хватает, пишет NYT. «Он – некто, у кого было очень мало контактов с американскими политиками или культурными деятелями, – сказал газете бывший чиновник госдепа Даниэль Эриксон. – Он просто неизвестная фигура в США и, честно говоря, не очень известен в остальной Латинской Америке».

Почти американский политик

В марте этого года Диас-Канель приехал в родной город Санта-Клару, чтобы участвовать в выборах в Национальную ассамблею, рассказывает CNN. С женой и телохранителями, некоторые из которых охраняли еще Фиделя Кастро, он скромно встал в конец очереди на участок. Жал мужчинам руку, целовал в виде приветствия женщин и позировал с детьми для селфи. Все это в прямом эфире показывало государственное телевидение, причем ведущий сгоряча назвал Диас-Канеля руководителем Кубы – но быстро поправился.

О том, что он самый вероятный преемник Кастро, заговорили в 2013 г. Диас-Канель в тот год стал депутатом Национальной ассамблеи и первым заместителем председателя госсовета и совмина. Сооснователь Fund for Reconciliation and Development (НКО, выступающей за улучшение отношений США с Кубой, Камбоджей и рядом других стран) Джон Макаулифф говорил FT, что неформальная манера держаться и доступность Диас-Канеля отличают его от старшего поколения кубинских функционеров. Он работает под американского политика. Вот только редко улыбается, отмечает FT. СNN добавляет, что в отличие от Кастро говорит Диас-Канель спокойно и монотонно и редко отходит в сторону от заранее написанного текста публичных выступлений.

Между разными песо

Диас-Канелю нужно дать соотечественникам хотя бы иллюзию, что их жизнь улучшается, пишет FT.

Рауль Кастро попытался начать реформы. Фермеры получили право обрабатывать неиспользуемые государственные земли. Кубинцам разрешили пользоваться интернетом, владеть недвижимостью и сняли ряд ограничений на путешествия, перечисляет The Independent. В 2010 г. начали выдавать лицензии малым предпринимателям, но потом, когда их получило более 600 000 человек, во многих сферах выдачу лицензий приостановили.

Не провел Кастро и давно заявленную реформу двухвалютной системы. На Кубе есть обычные песо и конвертируемые. Первые предназначены для обычных граждан, вторые созданы для туристов и расчетов в международной торговле, привязаны к доллару и стоят формально как обычный песо, а на самом деле в 25 раз дороже. Это вносит сумбур в экономику острова, но переход на единую валюту грозит резким скачком инфляции.

Диас-Канелю будет непросто, пишет Bloomberg. Плановая экономика Кубы страдает от падения цен на никель и сахар, последствий урагана «Ирма» и трудностей с поставками нефти из Венесуэлы, которая традиционно поддерживала остров энергоресурсами, но сейчас сама борется с кризисом. Надежда на нормализацию отношений с США и рост потока американских туристов не оправдалась. Пришедший на смену Бараку Обаме Дональд Трамп принялся закручивать гайки.

Все реформы Диас-Канеля, скорее всего, будут постепенными, медленными и продолжать заданное Раулем Кастро направление, пишет ВВС. «На Кубе есть традиция – во главе государства должен стоять сильный человек. А Диас-Канель выглядит послабее. У него будет не больше власти, чем дадут», – опасался Артуро Лопес-Леви из Университета штата Техас Рио-Гранде в беседе с Daily Mail.