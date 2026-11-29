Путин поздравил Евгения Миронова с 60-летием
Президент России Владимир Путин поздравил артиста театра и кино, художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова с 60-летием. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Талантливый, увлеченный человек, вы посвятили себя творчеству, своими глубокими, запоминающимися актерскими работами обогатили отечественный кинематограф и театральное искусство», – говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что во многом благодаря созидательной энергии и художественному вкусу Миронова Государственный театр наций открыт для смелых, новаторских инициатив и радует зрителей яркими премьерами. Путин также указал на значимую общественную, наставническую и просветительскую деятельность юбиляра, которая, по его словам, заслуживает искреннего признания. Президент пожелал Миронову успехов, доброго здоровья и всего наилучшего.
Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 г. в Саратове. Вскоре семья перебралась в военный городок Татищево-5 Саратовской области (ныне поселок Светлый). В 1982 г., окончив восемь классов, Миронов поступил в Саратовское театральное училище им. Слонова на курс Валентины Ермаковой и окончил его в 1986 г. После выпуска его пригласили в Саратовский ТЮЗ, но он решил продолжить учебу. В Школу-студию МХАТ он попал экстерном.
После выпуска в 1990 г. карьеру он начал в «Табакерке». В 1988 г. дебютировал в кино. Одной из самых известных работ стала роль князя Мышкина в сериале Владимира Бортко «Идиот» (2003) по роману Достоевского – за нее актер получил «ТЭФИ» и «Золотого орла».