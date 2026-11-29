Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 г. в Саратове. Вскоре семья перебралась в военный городок Татищево-5 Саратовской области (ныне поселок Светлый). В 1982 г., окончив восемь классов, Миронов поступил в Саратовское театральное училище им. Слонова на курс Валентины Ермаковой и окончил его в 1986 г. После выпуска его пригласили в Саратовский ТЮЗ, но он решил продолжить учебу. В Школу-студию МХАТ он попал экстерном.