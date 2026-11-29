«Я смог посмотреть на нашу Землю со стороны и увидеть собственными глазами, что она действительно круглая, что она не такая большая, как многие люди думают, что она не бесконечна для наших конфликтов и экологических промашек и всего прочего. И единственные границы, которые видны с высоты космического полета, это естественные границы побережий, линии рек и больших хребтов. А все остальные границы – как между государствами, нациями, так и между слоями – сделали сами люди. Это наша выдумка», – говорил Ремек в интервью «Российской газете» в 2014 г.