Первые «интеркосмонавты»: как СССР делил орбиту с союзниками50 лет назад в Звездном городке началась подготовка иностранцев к полетам в космос
Полвека назад программа «Интеркосмос» открыла дорогу на орбиту иностранцам: в конце ноября 1976 г. был утвержден первый отряд кандидатов из Чехословакии, Польши и ГДР. Владимиру Ремеку и Олдржиху Пельчаку, Мирославу Гермашевскому и Зенону Янковскому, Зигмунду Йену и Эберхарду Келльнеру предстояло готовиться к полетам на станцию «Салют-6». Трехнедельная медкомиссия в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина в Звездном городке стала финальным этапом отбора: летчиков испытывали перегрузками, в барокамере и на вестибулярных тестах. Уже в декабре новички сели за учебные парты, а в 1978-м трое из них отправились в космос – впервые на орбите оказался человек не из СССР и не из США.
15 месяцев до старта
Международная программа стартовала еще в апреле 1967 г. Советский Союз, Болгария, Венгрия, ГДР, Куба, Монголия, Польша, Румыния и Чехословакия договорились вместе исследовать космос. Первые десять лет ушли на космическую физику, метеорологию, биологию и медицину. Название «Интеркосмос» закрепили за проектом в 1970 г.
13 июля 1976 г. СССР предложил новое направление: международные пилотируемые экспедиции на кораблях «Союз» к станциям «Салют», а в сентябре его утвердили на встрече представителей государств-участников. Правила определили сразу. Командиром экипажа всегда должен был быть космонавт СССР, а гражданин другой социалистической страны занимал место исследователя. Полеты планировались с 1978 г.
Время было просчитано удачно: как раз готовилась к запуску станция «Салют-6» (она вышла на орбиту 29 сентября 1977-го) с двумя стыковочными узлами. Она могла принимать сразу два корабля и отправлять к основному экипажу краткосрочные экспедиции.
Оставалась лишь одна проблема – время на подготовку. В июле 1976-го помощник главнокомандующего ВВС по подготовке и обеспечению космических полетов генерал Владимир Шаталов обозначил двухлетний период для обучения и тренировок, но для первой группы этот срок сократили. От начала занятий в декабре 1976 г. до старта «Союза-28» прошло около 15 месяцев, и программу пришлось уплотнять.
Была и конкурентная логика. Британский историк космонавтики Бен Эванс отмечал, что в конце 1970-х NASA открыто собиралось приглашать европейских ученых на борт шаттла. Советский ответ, по его оценке, состоял в том, чтобы опередить США и первыми провести серию совместных полетов.
Кандидатов отбирали в три этапа. Первые два – амбулаторный и клинический – осуществили национальные комиссии на местах. От будущих участников программы требовалось специальное высшее образование для орбитальных исследований, летный опыт, крепкое здоровье и хорошее знание русского языка. В конце октября – начале ноября 1976 г. в Чехословакию, ГДР и Польшу выехала группа советских специалистов во главе с летчиком-космонавтом Василием Лазаревым, который также был дипломированным военным врачом.
Будущий первый польский космонавт Мирослав Гермашевский вспоминал, что на родине из 300 претендентов за три месяца отсеялись почти все – осталось лишь четверо. У самого Гермашевского при обследовании были лучшие показатели.
Отбор официально завершился 25 ноября (по другим данным – 1 декабря) 1976 г. Чехословакию представили Владимир Ремек и Олдржих Пельчак, Польшу – Мирослав Гермашевский и Зенон Янковский, а ГДР – Зигмунд Йен и Эберхард Келльнер.
Почему именно эта тройка? Единой версии нет. По данным Российского государственного архива научно-технической документации, участников первых трех полетов определили жеребьевкой. Бен Эванс, ссылаясь на доклад конгресса США 1982 г., предложил прагматичное объяснение: это были передовые государства Восточной Европы, чей научно-технический вклад в программу к тому моменту уже был значительным.
Экзамен на выносливость
Занятия в Центре подготовки космонавтов стартовали в начале зимы – разные источники называют 4 или 6 декабря.
Подготовка иностранных гостей шла в два этапа: общий и летно-космический. Первый был теоретическим. Кандидаты штудировали астрономию, навигацию, картографию, динамику полета, а также подробно изучали устройство корабля «Союз» и орбитальной станции «Салют».
Базовая теоретическая подготовка завершилась к маю 1977-го. Тогда же космонавтов-исследователей объединили в интернациональные экипажи с опытными советскими командирами.
Второй этап сочетал теорию с суровой практикой: полеты на истребителях и самолетах-лабораториях, тренировки вестибулярного аппарата, усиленная физподготовка.
Планировалось, что гости проведут на орбите около недели вместе с основным экипажем, поэтому все действия доводились до автоматизма. Занятия проходили на специальном тренажере ТДК-7К, на котором «репетировали» весь полет – от предстартовой подготовки и выведения на орбиту до стыковки и работы с переходным люком, в скафандрах и без них. Исследователи дополнительно осваивали резервную программу на случай, если придется взять управление кораблем на себя. Экзаменационная комиссия проверяла знания: чехословацкий экипаж сдал главный экзамен в феврале 1978 г., польский – в июне.
Каждый стремился показать себя наилучшим образом, из-за чего порой случались перегибы. Владимир Ремек в книге «Породненные орбитой» признавался, что параллельно с космической программой слишком интенсивно истязал себя спортом: часами тренировался на гимнастических снарядах и совершал изнурительные пробежки. В итоге он не смог до конца выдержать штатное время на одном из заключительных тестов в барокамере.
«Предположение медики высказали такое: видимо, произошло переутомление и одновременно сказались последствия после резкого сброса веса», – вспоминал Ремек.
Больше месяца чехословацкий космонавт оставался в неведении относительно своей готовности, но последующие испытания в барокамере и центрифуге были успешными. «Когда я отдохнул, то спокойно прошел все испытания», – говорил Ремек.
Поляк Мирослав Гермашевский спустя десятилетия в интервью описывал пережитое так: «Наши реакции проверяли в условиях максимальных перегрузок. Мы сидели в кресле в маленькой капсуле, разогнанной до 270 км/ч, с силой тяжести, в восемь раз превышающей земную. Датчики постоянно регистрировали параметры организма, но самое главное было не потерять сознание».
Немецкий кандидат Зигмунд Йен славился основательностью. Врачи рекомендовали готовить организм к невесомости, ложась с ногами примерно на 7 градусов выше головы. «Немцы – они же люди методичные, прилежные, исполнительные. Так Йен даже ужесточил подготовку: он спал без подушки и на наклонной кровати, вместе с женой», – вспоминал космонавт Георгий Гречко.
Очередь на орбиту
Состав первой тройки и порядок стартов во многом решались политикой – у всех трех стран были амбиции на первенство.
«Немцы говорили, что они больше всех вносят денег в «Интеркосмос». Мы хотели немножко замазать свою вину перед Чехословакией за 1968-й, за танковое вмешательство в их политическую жизнь. А поляки возмутились – говорят, почему чехи? Ведь во время революции 1917 г. поляки, в том числе Дзержинский, выступали на стороне красных, а чехи – на стороне белых», – описывал в своих мемуарах космонавт Гречко.
Отдельный вопрос – почему первым стал именно Владимир Ремек. По одной из версий, выбор должен был смягчить антисоветские настроения после Пражской весны. Однако сам Ремек позже ее отверг: «Тогдашнее советское руководство не страдало никаким чувством вины. Мой полет стал результатом долгосрочного научного и финансового участия Чехословакии в космических программах».
Мирослав Гермашевский в мемуарах «Тяжесть невесомости. Рассказ пилота-космонавта» утверждал, что первым прочили именно его, однако прям под Новый год ему без всяких медицинских показаний решили удалить миндалины.
«Через полчаса мои гланды лежали рядом. Врач сказал: «Ну вот мы их и достали». Он разрезал одну вдоль, присмотрелся к ней, взглянул на меня, поспешно проделал то же самое со второй. Снова посмотрел на меня словно с недоверием и выпалил: «Мирослав, ты был прав, они не больны», – вспоминал космонавт.
Так или иначе, финальный график определил очередность: Чехословакия, Польша, ГДР. Кем же были эти люди, обошедшие сотни конкурентов?
Владимир Ремек родился в 1948 г. в Ческе-Будейовице. Его отец занимал высокий пост в руководстве военно-воздушных сил, поэтому мальчик рос на аэродромах. Путь к орбите шел через Военно-воздушную академию им. Гагарина в Монино, которую он окончил осенью 1975 г., а уже через год его отобрали в «Интеркосмос».
О запуске первого спутника и полете Гагарина Ремек вспоминал: «Я учился в седьмом классе, шел обычный урок. И вдруг заговорило школьное радио. Сбивающимся от волнения голосом наш директор сообщил, что в космосе находится советский космонавт Юрий Гагарин. <…> Наверное, в тот самый день и у меня появилась мысль о том, как замечательно было бы когда-нибудь пройти по той космической дорожке, которую для всех людей проложил Юрий Алексеевич…»
Поляк Мирослав Гермашевский, родившийся в 1941 г. в селе Липники на Волыни, имел куда более драматичную судьбу: его отец погиб в 1943 г., а в 1945-м семью переселили в Нижнюю Силезию. В аэроклуб его два года подряд не пускали из-за худобы, и, по его рассказу, на третий год он пришел под другой фамилией и был принят. Военная медицинская комиссия записала, что вес ниже нормы на 12 кг, но летное училище все равно пригласило на экзамены. Окончил он его с отличием.
Немецкий космонавт Зигмунд Йен родился в 1937 г. в Саксонском Фогтланде в простой рабочей семье: отец трудился на лесопилке, мать была швеей-надомницей. Он выучился на печатника, недолго работал пионервожатым, в 1955 г. поступил в военно-воздушные силы ГДР, а в 1966–1970 гг. тоже учился в Монино. К 1976 г. отвечал за подготовку летчиков и безопасность полетов в управлении ВВС ГДР.
Три старта
Вечером 2 марта 1978 г. с Байконура взлетел «Союз-28» с Алексеем Губаревым и Владимиром Ремеком на борту. На следующий день корабль пристыковался к орбитальной станции «Салют-6», где их уже встречали Юрий Романенко и Георгий Гречко.
«Все в голове у меня перемешалось. Я чувствовал огромное волнение, испытывал гордость, что мне выпала честь быть первым чехословацким космонавтом. Теперь моя родина – третье государство в мире, которое глазами своего космонавта посмотрит с высоты космоса на Землю», – признавался перед стартом Ремек.
Полет длился 7 суток 22 часа 16 минут. Ремек вел медицинские исследования и эксперименты по материаловедению, а также высматривал в иллюминатор родную Чехословакию. Гречко потом вспоминал шутку о возвращении: «Когда чешский космонавт приземлился, все заметили синяки у него на руках. Спрашивают – отмалчивается. Потом говорит, что когда что-то пытался сделать, то Романенко и Гречко били его по рукам и говорили: «Не трогай, испортишь!» Разумеется, Гречко поспешил уточнить, что в реальности все было совсем не так.
По возвращении Ремек получил звания Героя Советского Союза и Героя ЧССР, а позже вместе с Губаревым написал книгу «Породненные орбитой».
27 июня 1978 г. настал черед Польши: стартовал «Союз-30» с Петром Климуком и Мирославом Гермашевским. Накануне случился курьез: поляк тайком переливал привезенный с родины коньяк в аптечные склянки из-под элеутерококка – и в этот момент в комнату зашел руководитель подготовки космонавтов генерал Владимир Шаталов. Гермашевский с невозмутимым видом предложил командиру пригубить «целебное лекарство», но Шаталов лишь строго отмахнулся.
На орбите экипаж работал с Владимиром Коваленком и Александром Иванченковым. Главным достижением экспедиции стал эксперимент по кристаллизации полупроводников в невесомости. Сделать идеальные снимки Польши помешала плотная облачность, зато на пленку удалось запечатлеть полярное сияние. 5 июля спускаемый аппарат приземлился в казахстанской степи.
Третьим стал «Союз-31», стартовавший 26 августа с Валерием Быковским и Зигмундом Йеном. На станции немец провел 25 экспериментов по дистанционному зондированию, медицине, биологии, материаловедению и геофизике. Вернулись 3 сентября на корабле «Союз-29» – после 124 витков и 7 суток 20 часов 49 минут в космосе. Йен получил звание Героя Советского Союза.
Что было после «Интеркосмоса»
С 1978 по 1988 г. по программе «Интеркосмос» было совершено 14 пилотируемых космических полетов, в которых приняли участие космонавты 13 иностранных государств. В первую волну вошли представители девяти социалистических стран: Чехословакии, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии. Дополнительно к ним на советских кораблях в космос отправились граждане еще четырех государств: Франции, Индии, Сирии и Афганистана. Международные экипажи работали на станциях «Салют-6», «Салют-7» и «Мир». Проект существовал до 1991 г. и завершился вместе с распадом СССР.
Судьбы героев «Интеркосмоса» сложились по-разному.
Зигмунд Йен возглавил Центр космической подготовки ВВС ГДР, а после объединения Германии работал консультантом Германского аэрокосмического центра (DLR) в Звездном городке и с 1993 г. представлял Европейское космическое агентство. Он готовил к полетам Клауса-Дитриха Фладе, Райнхольда Эвальда, Ульфа Мербольда, Педро Дуке, Томаса Райтера, Кристера Фуглесанга и Ханса Шлегеля – «интеркосмонавт» стал наставником нового поколения европейских астронавтов. В 1985 г. Йен был среди основателей Ассоциации участников космических полетов, в 2001-м его именем назвали астероид 17737. Умер он в 2019 г.
Мирослав Гермашевский сделал военную карьеру на родине и дослужился до бригадного генерала. Он скончался в Варшаве 12 декабря 2022 г. в возрасте 81 года. Вторым поляком в космосе стал лишь Славош Ужнянский-Вишневский, полетевший на МКС 25 июня 2025 г.
Владимир Ремек после завершения военной службы ушел в большую политику. С 2004 по 2013 г. он являлся депутатом Европарламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии, а с января 2014-го по январь 2018 г. занимал пост посла Чехии в РФ.
«Я смог посмотреть на нашу Землю со стороны и увидеть собственными глазами, что она действительно круглая, что она не такая большая, как многие люди думают, что она не бесконечна для наших конфликтов и экологических промашек и всего прочего. И единственные границы, которые видны с высоты космического полета, это естественные границы побережий, линии рек и больших хребтов. А все остальные границы – как между государствами, нациями, так и между слоями – сделали сами люди. Это наша выдумка», – говорил Ремек в интервью «Российской газете» в 2014 г.