Эстонские пограничники оставили 62 пассажира автобуса на нейтральной полосе
Эстонские пограничники на пункте пропуска «Койдула» опустили шлагбаум перед рейсовым автобусом, оставив 62 пассажира и водителя на нейтральной полосе до утра без еды и удобств. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По словам главы региона, за последние сутки пункт пропуска работал чуть более трех с половиной часов из 12. Ведерников уточнил, что среди застрявших пассажиров было много граждан Эстонии. Российские пограничники предложили людям вернуться на территорию РФ, чтобы переждать ночь в нормальных условиях, однако пассажиры отказались, опасаясь, что эстонская сторона на следующий день вовсе не возобновит пропуск.
«И оставили 62 пассажира и водителя до утра на нейтральной полосе! Без еды, без удобств… За шлагбаумом и за гранью здравого смысла», – написал Ведерников.
Власти Эстонии приняли решение полностью закрыть границу с Россией с 1 декабря. Ограничения вводятся на полгода, однако в Таллине не исключают возможности их продления.
26 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на ответные политико-дипломатические меры для защиты своих интересов и прав граждан в связи с закрытием Эстонией оставшихся пунктов пропуска на границе. По ее словам, решения об ответных мерах будут приниматься в координации с Белоруссией.