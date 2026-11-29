По словам главы региона, за последние сутки пункт пропуска работал чуть более трех с половиной часов из 12. Ведерников уточнил, что среди застрявших пассажиров было много граждан Эстонии. Российские пограничники предложили людям вернуться на территорию РФ, чтобы переждать ночь в нормальных условиях, однако пассажиры отказались, опасаясь, что эстонская сторона на следующий день вовсе не возобновит пропуск.