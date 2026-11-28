Mercedes-Benz предложит до 422 000 евро сотрудникам за увольнение
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz предложил сотрудникам компенсации в размере до 422 000 евро за добровольный уход из компании. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на информацию из внутренней корпоративной сети автопроизводителя.
Программа предназначена для работников, не занятых непосредственно на производстве, прежде всего сотрудников административных подразделений со стажем не менее трех лет. Она начнет действовать 1 декабря 2026 г. и продлится до 30 сентября 2027 г.
По данным издания, предложения о добровольном увольнении получат более 30 000 сотрудников. Тем, кто примет решение покинуть компанию до конца марта 2027 г., предусмотрена дополнительная выплата.
Максимальный размер компенсации с учетом специальной надбавки может достигать 422 000 евро. При этом условия рассчитываются индивидуально для каждого работника и зависят от продолжительности его работы в компании и уровня заработной платы.
12 ноября агентство DPA сообщало, что Mercedes-Benz принял решение приостановить дальнейшие инвестиции в производственные предприятия на территории Германии. Кроме того, концерн рассматривает возможность закрытия заводов в стране на фоне переговоров о сокращении расходов на персонал.
Член правления Mercedes-Benz Михаэль Шибе объяснил приостановку инвестиций высокой стоимостью труда в Германии и отсутствием прогресса в переговорах с производственным советом компании и профсоюзом IG Metall.