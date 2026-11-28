Он ушел в отставку в августе 2026 г. Ura.ru тогда писало, что в строительной сфере на Ямале достаточно проблем – по многим социальным объектам сдвигаются сроки, а в процессе строительства они дорожают на »десятки и сотни миллионов», что «уже вызывает вопросы у прокуратуры».