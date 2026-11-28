Бывшего замгубернатора ЯНАО арестовали в Подмосковье
Бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александра Емельянова арестовали в Московской области. Это следует из картотеки Коломенского горсуда Московской области.
Издание Ura.ru со ссылкой на источник пишет, что в отношении Емельянова возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Он арестован на два месяца.
Емельянов занимал пост заместителя губернатора ЯНАО с 2023 г., отвечал за развитие строительного комплекса региона. Емельянов родился в Воронежской области, окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет.
Он ушел в отставку в августе 2026 г. Ura.ru тогда писало, что в строительной сфере на Ямале достаточно проблем – по многим социальным объектам сдвигаются сроки, а в процессе строительства они дорожают на »десятки и сотни миллионов», что «уже вызывает вопросы у прокуратуры».