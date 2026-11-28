Bild в июне писал о банкротстве пивоварни Hofbrauhaus Wolters из города Брауншвейг в Нижней Саксонии с почти 400-летней историей. К финансовым трудностям привели снижение спроса на пиво и рост производственных издержек, в том числе расходов на электроэнергию. Отмечалось, что в 2025 г. потребление пива в Германии сократилось на 5,8%.