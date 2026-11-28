Старейшая в мире фортепианная мануфактура в Германии подала на банкротство
Мануфактура фортепиано Carl Sauter Pianofortemanufaktur, которая является старейшей в Германии, подала заявление о банкротстве. Об этом пишет Bild.
Суд назначил юриста компании Ziefle Unger Александра Лутца временным управляющим по делам о банкротстве. Он объяснил, что резкий рост затрат и постоянно слабый спрос «сделали этот шаг [банкротство] неизбежным».
Гендиректор предприятия Кристиан Хотт не готов к закрытию. По его словам, необходимо использовать «возможности, предоставляемые процедурой банкротства», для реструктуризации компании и подготовки ее к будущему. Здание мануфактуры в Баден-Вюртемберге и название бренда должны быть сохранены, добавил он.
Компания Carl Sauter Pianofortemanufaktur занимается ручным изготовлением пианино и роялей с 1819 г.
Bild в июне писал о банкротстве пивоварни Hofbrauhaus Wolters из города Брауншвейг в Нижней Саксонии с почти 400-летней историей. К финансовым трудностям привели снижение спроса на пиво и рост производственных издержек, в том числе расходов на электроэнергию. Отмечалось, что в 2025 г. потребление пива в Германии сократилось на 5,8%.