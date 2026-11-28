С 24 декабря меняется порядок обмена данными об иноагентах. Минюст будет запрашивать нужные сведения – информацию по операциям, счетам и вкладам – в электронном виде, а банки и органы власти – направлять данные о финансах иноагентов и тех, кто может попасть в их реестр, в течение трех дней после запроса.