Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законахИзменения коснутся патентов для мигрантов и обмена данными об иноагентах
В декабре в России вступает ряд законов, затрагивающих миграционную политику, контроль за иноагентами и противодействие мошенничеству. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Полноценно заработает государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Организации и ведомства должны до 1 декабря предоставить в него все необходимые сведения о мигрантах. По словам Володина, это поможет повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией.
Начнут действовать новые правила оформления, выдачи и переоформления патентов для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также новые правила выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на трудоустройство (вступают в силу 17 и 21 декабря). По словам Володина, это поможет повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией.
С 1 декабря документ о стадиях производства лекарств в ЕАЭС больше не будет выдаваться в бумажном или простом электронном виде. Сведения будут вносить в специализированный электронный реестр. Это должно ускорить процесс и поможет избежать нарушений.
С 24 декабря меняется порядок обмена данными об иноагентах. Минюст будет запрашивать нужные сведения – информацию по операциям, счетам и вкладам – в электронном виде, а банки и органы власти – направлять данные о финансах иноагентов и тех, кто может попасть в их реестр, в течение трех дней после запроса.
Для борьбы с кредитным мошенничеством вводится новая обязанность для банков и микрофинансовых организаций. С 31 декабря они должны будут сразу же предоставлять в бюро кредитных историй сведения о договорах потребительского займа для предупреждения возможного мошенничества. Впоследствии вступит в силу закон, по которому россиян будут оперативно информировать о подписании от их имени кредитных договоров.
С 31 декабря сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении 18 лет будут автоматически получать в личном кабинете на «Госуслугах» уведомление о положенных им правах, льготах и выплатах.
18 ноября Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит ограничения на доступ к книгам авторов, признанных иностранными агентами, в библиотеках.
С 3 ноября в России более чем вдвое увеличился перечень административных правонарушений, за которые иностранных граждан могут выдворить из страны. Число соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) выросло с 22 до 45.