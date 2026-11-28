GTA убивает PS5 и пугает Японию: новости, которые вы могли пропуститьВ США рассекретили данные о снежном человеке, а футболисты рекламируют Толстого
На этой неделе стало известно, что ужин с Трампом мало кому нужен, ИИ выгоняют из музыкальных сервисов, GTA VI убивает PS5 и Xbox и слишком жестока для японцев, а бразильский футболист снова сделал «Смерть Ивана Ильича» хитом продаж.
Ужин с Трампом мало кому нужен
Трамп провел третий ужин с держателями токена $TRUMP. Гости собрались 22 ноября в его гольф-клубе в Вирджинии. Мероприятие оказалось куда менее помпезным, чем предыдущие два. В мае 2025 г. нужно было купить трамповских мемкоинов минимум на $55 000, чтобы получить приглашение. Теперь один из гостей получил пригласительный, купив монет всего на $518, пишет The Washington Post. А вскоре после ужина его монеты подешевели до $272.
Другой гость, основатель сервиса Airdrop Alert Мортен Кристенсен, вообще шортил $TRUMP. Как он рассказал Bloomberg, чтобы попасть на ужин, он вложил в покупку мемкоина $75 000 и вошел в топ-29 его держателей. Покупал он в среднем по $1,7, но тут же открыл шорт на схожий объем. Вскоре курс упал ниже $0,9, и Кристенсен закрыл сделки, выйдя в небольшой плюс.
Ужин с Трампом теряет популярность. Больше 5000 держателей $TRUMP могли бы получить приглашение, просто заполнив онлайн-форму, рассказывает The Washington Post. Но они и пальцем не пошевелили. Запись на ужин продлили на четыре дня и в итоге позвали ужинать всех, кто откликнулся: 185 человек.
Теперь у Трампа новая беда: правозащитная организация Public Citizen обнаружила, что минимум 66 претендентов на ужин с Трампом и не менее 15 участников VIP-встречи с президентом купили его мемкоины на площадках вроде Binance и Bybit, которые не обслуживают граждан США. Это не значит, что все эти люди не граждане США. Но ставит неудобный вопрос, кто же получает доступ к президенту Америки за весьма скромные вложения.
Толстой и футбол
Бразильский футболист Густаво Скарпа вывел Льва Толстого в лидеры продаж в Бразилии. У Скарпы, который был когда-то признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, страсть к чтению, которую привил ему… футбол. В 2019 г. стажер по физподготовке клуба Palmeiras Педро Жатени пообещал дарить Скарпе по одной книге за каждый забитый гол или голевую передачу. Как ни странно, идея сработала. Скарпа сначала получил повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», потом «Процесс» Франца Кафки и втянулся в чтение.
Сейчас он ведет книжное онлайн-сообщество Galeitura и выпускает рецензии на прочитанные книги. Обычно это простой и короткий комментарий. Например, про «Государя» Никколо Макиавелли: «Понравилось. Не кажется таким уж спорным, как говорят». Про Стивена Хокинга: «Довольно классно, хотя кое в чем не согласен». Роман «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса он охарактеризовал как «очень классный», но пожаловался на слишком сложные имена персонажей. Федор Достоевский («Бедные люди» и «Хозяйка») у него «довольно странный».
В сентябре 2026 г. Скарпа выпустил 10-минутный обзор на «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого. Повесть «прикольненькая», отметил он, но заставляет задуматься о страхе саморефлексии и о том, как люди проживают свою жизнь. После этого книга взлетела в рейтингах продаж, в том числе на Amazon Brazil. А недавно Владимир Толстой, праправнук писателя и директор музея Л. Н. Толстого, узнал об этом и отправил Скарпе благодарность, фотоальбом музея и пригласил в гости в Россию.
ИИ не пускают на сцену
Еще один музыкальный сервис выгоняет ИИ из своих плейлистов. Tidal объявил, что запрещает публикацию созданной ИИ музыки, а с 9 декабря 2026 г. удалит миллионы таких треков. Еще в июле 2026 г. сервис стал помечать ИИ-песни специальным знаком, рассчитывая, что их будут реже загружать. Сервис ошибся. 43% загруженных за последние 90 дней новых треков оказались полностью сгенерированы ИИ. Антирекорд был поставлен 6 ноября, когда их доля достигла 60% от загрузок в сутки.
Сейчас в Tidal 27 млн записей, помеченных как полностью созданные ИИ. Это 6,3% от каталога. Но их удаление мало отразится на доходах сервиса. 96% ИИ-треков за последние 90 дней набрали 0 прослушиваний.
Сервис Spotify с середины сентября перестал рекомендовать пользователям треки, написанные ИИ, а разместившие их аккаунты получили метку AI Persona. YouTube Music, Apple Music и Deezer также маркируют ИИ-музыку. Более нишевые сервисы вроде Bandcamp, Beatport и рок-стриминг ROKK уже полностью ее запретили. А в августе 2026 г. Австралийская ассоциация звукозаписывающих компаний (ARIA) запретила включать ИИ-музыку в чарты и награждать ее премиями. Правда, во всех этих случаях музыкантам не запрещено использовать ИИ в творчестве. Главное, чтобы конечный результат был в основном создан человеком.
GTA убивает PlayStation
GTA VI убивает PS5 и Xbox, жалуются игроки. В интернете появились видеоролики, как прямо во время игры консоль выключается или же видеокарта начинает глючить. Специалисты издания Notebookcheck подсчитали, что игра потребляет около 220 Вт при низкой нагрузке и до 274,2 Вт при высокой, тогда как обычные игры – 180–220 Вт. В статье предполагается, что система охлаждения отдельных консолей может не справиться с такой нагрузкой. Однако пока доказательств того, что GTA VI действительно убивает приставки, нет.
Слишком жестоко для самурая
Пока в Южной Корее и Иордании спорили, запрещать ли GTA VI, в Японии успели подвергнуть ее цензуре. На этой неделе власти Иордании обсуждали, нужно ли в целях защиты детей забанить игру на территории страны, рассказала телеканалу Roya News глава комиссии по регулированию телекоммуникаций страны (TRC) Лара аль-Хатиб.
В Южной Корее такие дискуссии уже отгремели. В сентябре, когда была подана заявка на возрастную классификацию игры, местный комитет по рейтингу игрового контента ожесточенно спорил, установить ли возрастной ценз 21+ или вообще запретить игру. В итоге ее разрешили с пометкой 19+. В Саудовской Аравии запретили прошлую, пятую GTA, а нынешнюю выпустили для игроков старше 21 года.
Меньше всего повезло японским геймерам. Они обнаружили, что версия для их страны на 1 Гб меньше стандартной. Оказалось, она подверглась цензуре еще перед выходом. Кровь в ней разбрызгивается не так эффектно, исчезло обезглавливание, а герои даже душ принимают дома в плавках и купальниках.
Дурно пахнет и крадет лосей
США рассекретили часть архивов о снежном человеке. Лесная служба опубликовала три документа, но веры в бигфута они не прибавили. Первый документ – шестистраничный отчет биолога Родни Джонсона, которого в 1982 г. отправили изучать таинственные следы в окрестностях реки Милл-Крик (Вашингтон). Биолог решил, что кто-то потратил немало сил на мистификацию. Следы оставило существо явно легче 100 кг – а бигфут должен весить больше. Расстояние между следами одинаковое, хотя у животных и людей шаги при подъеме короче, а при спуске длиннее. Наконец, перед тем как «наступить», кто-то отгребал в сторону лесную подстилку.
Второй документ – рассказы охотников 1940-х гг. У них украл тушу лося кто-то, ходящий босиком на двух ногах. Сгоряча охотники прошли по следам похитителя около километра, а потом решили, что лучше не связываться с непонятным существом. Ведь это явно не медведь, который шел бы на четырех лапах. Через год после этого другой охотник видел похожие следы, слышал странное хрюканье и ощущал дикую вонь. Он тоже решил не знакомиться с таинственным зверем.
Наконец, третий документ всегда был общедоступным. Это публикация региональной газеты Clark Fork Valley Press от 15 января 2003 г. Местные жители рассказали о сотнях гигантских следов около лесопилки. Длина стопы была 42 см, а ширина шага 1,5 м. Кроме местных журналистов, никакие СМИ этой сенсацией не заинтересовались.
Скажи мне, над чем смеешься…
ИИ неплохо умеет вычислять психопатов и садистов. Американское научно-популярное издание PsyPost на этой неделе подробно рассказало об исследовании Института психологии здоровья ВШЭ в Санкт-Петербурге. Ученые под руководством Любови Глинкиной показали 200 русскоязычным подопытным 71 изображение – мем, карикатуру или комикс – и попросили сказать, насколько они смешны, жестоки и кого высмеивают. ИИ с точностью 0,82 вычислил по их реакциям психопатов, чуть хуже – садистов. А вот в случае с нарциссами и склонностью к макиавеллизму (манипулятивному поведению) прогноз ИИ оказался по точности примерно как подбрасывание монетки.