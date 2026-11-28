В сентябре 2026 г. Скарпа выпустил 10-минутный обзор на «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого. Повесть «прикольненькая», отметил он, но заставляет задуматься о страхе саморефлексии и о том, как люди проживают свою жизнь. После этого книга взлетела в рейтингах продаж, в том числе на Amazon Brazil. А недавно Владимир Толстой, праправнук писателя и директор музея Л. Н. Толстого, узнал об этом и отправил Скарпе благодарность, фотоальбом музея и пригласил в гости в Россию.